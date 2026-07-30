ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
Vaibhav Sooryavanshi: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ୧୫ ଜଣିଆ ଏହି ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଈଶାନ କିଷନ କରିବେ।
Published : July 30, 2026 at 10:11 AM IST
Vaibhav Sooryavanshi Vice-Captain: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ୧୫ ଜଣିଆ ଏହି ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଈଶାନ କିଶନ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିକଟରେ ୟୁକେ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ସେ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।
୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଏକ ରେଡ୍ ବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଏଥିରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ନୂଆ ବଲ୍ ସିମ୍ ଏବଂ ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମ୍ଭାଳି କରି ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିହାର ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି ବୈଭବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮ଟି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହାର ୧୨ଟି ଇନିଂସରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୨୦୭ ରନ୍ ରହିଛି। ଏହି ରନ୍ ସେ ୧୭.୨୫ ହାର ଏବଂ ୯୦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ ଛାଡ଼ିପାରି ନାହାନ୍ତି।
Vaibhav Sooryavanshi has been named in the East Zone squad for the Duleep Trophy.— Cricbuzz (@cricbuzz) July 29, 2026
The 15-year-old has been named vice-captain even though the squad also includes the likes of Mohammed Shami, Abhimanyu Easwaran and Mukesh Kumar.
Ishan Kishan will be the captain. pic.twitter.com/XG7kYlPpb8
ଅଣ୍ଡର-୧୯ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ୟୁଥ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ୨୦୨୪ ଏବଂ ୨୦୨୫ରେ ୬ଟି ୟୁଥ୍ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିରେ ସେ ୩୩ ହାର ଏବଂ ୧୩୭ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୩୩୧ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ତାଙ୍କର ସର୍ବବୃହତ ଇନିଂସ ୧୧୩ ରନ୍ର ରହିଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ମାତ୍ର ୫୮ ବଲ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ରୁ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଆରମ୍ଭ
ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ୨୦୨ ୬ର ଆରମ୍ଭ ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ ତାରିଖରୁ ହେବ। ଏଥିରେ ୫ଟି ଜୋନ୍ର ଦଳ ଭାଗ ନେବେ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ବନାମ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ସେହିପରି ନର୍ଥ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ହେବ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏବଂ ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ ମିଳିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।
Teen sensation Vaibhav Sooryavanshi named vice-captain of East Zone for the upcoming Duleep Trophy.— Press Trust of India (@PTI_News) July 29, 2026
(PTI File Photo) pic.twitter.com/68IhK4ASq9
ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ଇଶାନ କିଷନ (ଅଧିନାୟକ), ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଅଭିମନ୍ୟୁ ଈଶ୍ୱରନ, ସୁଦୀପ କୁମାର ଘରାମୀ, ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦ, ସୂରଜ ସିନ୍ଧୁ ଜୟସ୍ୱାଲ, ମହମ୍ମଦ ସାମି, ମୁକେଶ କୁମାର, କୁମାର କୁଶାଗ୍ର, ଶିଖର ମୋହନ, ଅନୁକୂଳ ରୟ, ବିରାଟ ସିଂହ, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି, ଡେନିଶ୍ ଦାସ, ଅଭିଜିତ ସରକାର।
ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ: ଆୟୁଷ ଲୋହାରୁକା, ଶ୍ରୀଦମ ପଲ୍, ସମ୍ବିତ ଏସ. ବରାଳ, ଶରନଦୀପ ସିଂହ, ସ୍ୱାସ୍ତିକ ସମାଲ ।