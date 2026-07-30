ETV Bharat / sports

ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍‌ର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ

Vaibhav Sooryavanshi: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ୧୫ ଜଣିଆ ଏହି ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଈଶାନ କିଷନ କରିବେ।

Vaibhav Sooryavanshi Vice Captain
ଉପ-ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 30, 2026 at 10:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Vaibhav Sooryavanshi Vice-Captain: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟକ କରାଯାଇଛି। ୧୫ ଜଣିଆ ଏହି ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଈଶାନ କିଶନ କରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିକଟରେ ୟୁକେ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ସେ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।

୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଏକ ରେଡ୍ ବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଏଥିରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ନୂଆ ବଲ୍ ସିମ୍ ଏବଂ ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବହୁତ ସମ୍ଭାଳି କରି ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବିହାର ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି ବୈଭବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୮ଟି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହାର ୧୨ଟି ଇନିଂସରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୨୦୭ ରନ୍ ରହିଛି। ଏହି ରନ୍ ସେ ୧୭.୨୫ ହାର ଏବଂ ୯୦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍‌ରେ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛାପ ଛାଡ଼ିପାରି ନାହାନ୍ତି।

ଅଣ୍ଡର-୧୯ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ୟୁଥ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ୨୦୨୪ ଏବଂ ୨୦୨୫ରେ ୬ଟି ୟୁଥ୍ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିରେ ସେ ୩୩ ହାର ଏବଂ ୧୩୭ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍‌ରେ ୩୩୧ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଶତକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ତାଙ୍କର ସର୍ବବୃହତ ଇନିଂସ ୧୧୩ ରନ୍‌ର ରହିଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଣ୍ଡର-୧୯ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ମାତ୍ର ୫୮ ବଲ୍‌ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ରୁ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଆରମ୍ଭ

ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ୨୦୨ ୬ର ଆରମ୍ଭ ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ ତାରିଖରୁ ହେବ। ଏଥିରେ ୫ଟି ଜୋନ୍‌ର ଦଳ ଭାଗ ନେବେ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ବନାମ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ସେହିପରି ନର୍ଥ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ହେବ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏବଂ ସାଉଥ୍ ଜୋନ୍‌କୁ ସିଧାସଳଖ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ ମିଳିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।

ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୬ ପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍‌ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ଇଶାନ କିଷନ (ଅଧିନାୟକ), ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଅଭିମନ୍ୟୁ ଈଶ୍ୱରନ, ସୁଦୀପ କୁମାର ଘରାମୀ, ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦ, ସୂରଜ ସିନ୍ଧୁ ଜୟସ୍ୱାଲ, ମହମ୍ମଦ ସାମି, ମୁକେଶ କୁମାର, କୁମାର କୁଶାଗ୍ର, ଶିଖର ମୋହନ, ଅନୁକୂଳ ରୟ, ବିରାଟ ସିଂହ, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି, ଡେନିଶ୍ ଦାସ, ଅଭିଜିତ ସରକାର।

ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ: ଆୟୁଷ ଲୋହାରୁକା, ଶ୍ରୀଦମ ପଲ୍, ସମ୍ବିତ ଏସ. ବରାଳ, ଶରନଦୀପ ସିଂହ, ସ୍ୱାସ୍ତିକ ସମାଲ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ରାଙ୍କିଂର ଟପ୍-୫୦ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଦିନିକିଆରେ ଗିଲ୍ ନମ୍ୱର-ୱାନ୍

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ସହକାରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଟେନ୍ ଡୋସେଟ୍‌, ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ସମ୍ଭାଳିବେ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ

ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ଆରସିବିର ଐତିହାସିକ ରେକର୍ଡ: ୨୯୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦଳର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାଲ୍ୟୁ

TAGGED:

DULEEP TROPHY 2026
EAST ZONE DULEEP TROPHY SQUAD
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
VAIBHAV SOORYAVANSHI
VAIBHAV SOORYAVANSHI VICE CAPTAIN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.