୭ଟି ଚୌକା ଓ ୭ଟି ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଛକା! ୫୭ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
ଭାରତର ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି।
Published : August 31, 2026 at 12:09 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ଯୁବ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବୈଭବ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଏକ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।
ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏହି ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫିର ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ରେକର୍ଡ ବୁକ୍ରେ ନିଜ ନାମ ଦର୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ବୈଭବ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବିପକ୍ଷ ବୋଲରଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ୪୨ ବଲ୍ରେ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ୟାରିୟରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅଟେ।
ନିଜର ଏହି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଇନିଂସ ସମୟରେ ସେ ନିଜର ଓପନିଂ ସାଥୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଈଶ୍ୱରନଙ୍କ ସହ ମିଶି ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୦୦ ରନ୍ର ଏକ ମଜବୁତ ଶତକୀୟ ଭାଗିଦାରୀ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍କୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲା।
100-run stand 🙌— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) August 31, 2026
Vaibhav Sooryavanshi and Abhimanyu Easwaran with a solid opening stand so far 🤝
Scorecard ▶️ https://t.co/kyExeix2VY pic.twitter.com/7eVSb3iuPU
୫୭ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
ନିଜ ଧୂଆଁଧାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଇତିହାସରେ ପଚାଶ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳି ପାଲଟିଛନ୍ତି। ସେ ୧୫ ବର୍ଷ ଏବଂ ୧୫୭ ଦିନ ବୟସରେ ଏହି କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହିତ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଂହଙ୍କ ୫୭ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ କି ୧୯୬୯ ମସିହାରେ ୧୬ ବର୍ଷ ଏବଂ ୨୩ ଦିନ ବୟସରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଏହି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଅନ୍ଦାଜ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିର ଗତ ସିଜନରେ ମେଘାଳୟ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳି ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ-ଶ୍ରେଣୀ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିଥିଲେ। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୈଭବ ଆହୁରି ମାରାତ୍ମକ ରୂପ ଦେଖାଇ ମାତ୍ର ୩୩ ବଲ୍ରେ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।
HISTORY AT JUST 15! 🌟🤯— CREX (@Crex_live) August 31, 2026
Vaibhav Sooryavanshi smashed a brilliant 92 off 81 balls, falling agonisingly short of a century but etched his name in the record books along the way.
At 15 years & 175 days, he became the youngest batter to score a Duleep Trophy fifty, breaking a… pic.twitter.com/XcP19h7eyB
ଶତକ ପୂରଣ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ବୈଭବ
ବୈଭବ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ନଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ନିଜର ଶତକ ପୂରା କରି ପାରି ନଥିଲେ। ବୈଭବ ୭୯ଟି ବଲ୍ରେ ୯୨ ରନ୍ର ଏକ ଦମଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ୭ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୭ଟି ଛକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେ ୧୧୬.୪୬ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ବୈଭବ ଏକ ଛକା ମାରିବା ପ୍ରୟାସରେ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ଦୁଲୀପ ଟ୍ରଫି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଶାନ୍ତ ରହିଥିଲା। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୁକାବିଲାରେ ସେ ଶସ୍ତାରେ ପେଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ୮ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ।