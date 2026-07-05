ETV Bharat / sports

'ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି, ଆଜି ତାକୁ...', ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ ପରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଲେଖିଲେ ଇମୋସନାଲ ପୋଷ୍ଟ

ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ପରେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ଓପନର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଇମୋସନାଲ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।

Vaibhav Sooryavanshi Debut Post
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଲେଖିଲେ ଇମୋସନାଲ ପୋଷ୍ଟ (AP & Sooryavanshi Insta)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 5, 2026 at 2:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Vaibhav Sooryavanshi Debut: ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ବିଗତ କିଛି ସମୟ ହେବ ଯଦି କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଡେବ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାକୁଳତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ତେବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ୨ ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍-୧୧ ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନଥିଲା। ଏହାପରେ ଜୁଲାଇ ୪ ତାରିଖରେ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଶେଷରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି।

ବୈଭବ ନିଜର ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମାତ୍ର ୧୪ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଛୋଟ ପାଳି ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ବୈଭବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଦେଖିଥିଲୁ, ଆଜି ମୁଁ ତାହା ଜୀଉଛି। ଏହି ସୁଖ-ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସାଥ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ମୋ ସହ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ।"

ସେହିପରି ବୈଭବ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଡେବ୍ୟୁ କ୍ୟାପ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଏକ ଷ୍ଟୋରିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ମେସେଜ୍ ପାଇଁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଏବଂ ସିନିୟରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବାକୁ ନେଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଥର ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।"

ନିଜର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବୈଭବ ବ୍ୟାଟ୍‌ରେ ୧୪ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ୨ଟି ଚମତ୍କାର ଛକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚରଙ୍କ ବଲ୍‌ରେ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ବଡ଼ ଶଟ୍ ଖେଳିବା ପ୍ରୟାସରେ ସେ ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସଙ୍କ ବଲ୍‌ରେ ଷ୍ଟମ୍ପ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଲାଇ ୭ ତାରିଖରେ ନଟିଂଘମ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବୈଭବଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକ ବଡ଼ ପାଳି ଖେଳିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଶନିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୪ ୱିକେଟରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରଠାରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୯୦/୭ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଆୟୋଜକ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଓଭର ବାକି ଥାଇ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଦୁଇଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା ମାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍, BCCI ଜାରି କଲା ସେଡ୍ୟୁଲ୍

ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ପାଇଁ ପାଗଳ ଓଡ଼ିଆ ଫ୍ୟାନ୍! ୨୦୦୦ କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଦେଲେ ବିଶେଷ ଉପହାର

TAGGED:

VAIBHAV SOORYAVANSHI
INDIA VS ENGLAND
YOUNGEST INDIAN DEBUTANT
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
VAIBHAV SOORYAVANSHI DEBUT POST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.