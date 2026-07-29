ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ରାଙ୍କିଂର ଟପ୍-୫୦ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଦିନିକିଆରେ ଗିଲ୍ ନମ୍ୱର-ୱାନ୍
ICC Rankings: ଆଇସିସିର ସଦ୍ୟତମ ଟି-୨୦ ରାଙ୍କିଂରେ ଭାରତର ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବିଶ୍ୱର ଟପ୍-୫୦ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି।
Published : July 29, 2026 at 2:54 PM IST
ICC Rankings Update: ଆଇସିସିର ସଦ୍ୟତମ ଟି-୨୦ ରାଙ୍କିଂରେ ଭାରତର ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବିଶ୍ୱର ଟପ୍-୫୦ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ୨୩୦ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଦିନିକିଆର ନମ୍ବର-୧ ବ୍ୟାଟର ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍' ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦଳ ଏହି ସିରିଜ୍କୁ ୩-୦ରେ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ କରିଥିଲା।
୪୮ତମ ରାଙ୍କିଂରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
୧୫ ବର୍ଷୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟରର ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ଆଇସିସି ମେନ୍ସ ଟି-୨୦ ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଂରେ ବଡ଼ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ହରାରେଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ସିରିଜ୍ରେ ସେ ୫୦.୩୩ ହାରରେ ୧୫୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ସେ ୨୩୦ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୫୩୬ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୪୮ତମ ରାଙ୍କିଂରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି।
VAIBHAV SOORYAVANSHI IN T20I BATTERS RANKING;— Johns. (@CricCrazyJohns) July 29, 2026
Before ZIM series - 278.
After ZIM series - 48.
THE RISE OF 230 POSITION - He is coming for the Number 1 spot soon. 🥹🇮🇳 pic.twitter.com/JtAMkj1IZT
ଟି-୨୦ ରାଙ୍କିଂର ଶୀର୍ଷରେ ଇଶାନ କିଶନ
ଟି-୨୦ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଭାରତୀୟ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟର ଇଶାନ କିଶନ ନମ୍ବର-୧ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୮୧ ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିବା ପରେ ସେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୯୧୬ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସିରିଜ୍ ଶେଷ ହେବା ବେଳକୁ ସେ ୯୧୦ ପଏଣ୍ଟରେ ରହିଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ (୮୪୮ ପଏଣ୍ଟ)ଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି।
ଇଶାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୯୧୬ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଟି-୨୦ ଇତିହାସର ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ରେଟିଂ। ଏହି ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ କେବଳ ଭାରତର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା (୯୩୧) ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡର ଡେଭିଡ୍ ମଲାନ୍ (୯୧୯) ଅଛନ୍ତି। ଏହି ରେଟିଂ ସହିତ ଇଶାନ, ବିରାଟ କୋହଲି (୯୦୯) ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (୯୧୨)ଙ୍କ ଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ରେଟିଂ ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
No.1 ODI Team - India.— Tanuj (@ImTanujSingh) July 29, 2026
No.1 ODI Batter - Shubman Gill.
The Domination of Captain Shubman Gill & his Co - WE ARE COMING FOR 2027 WORLD CUP. 🇮🇳 pic.twitter.com/XqIV7RnTXk
ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ପୁଣିଥରେ ବନିଲେ ଦିନିକିଆର ନମ୍ବର-୧ ବ୍ୟାଟର
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦିନିକିଆ ରାଙ୍କିଂର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଡେରିଲ୍ ମିଚେଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ନଖେଳିବା କାରଣରୁ ଭାରତର ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ପୁଣିଥରେ ଦିନିକିଆ ରାଙ୍କିଂରେ ନମ୍ବର-୧ ବ୍ୟାଟର ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ମିଚେଲ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ।
More accolades for India's teenage sensation on the latest rankings update as Daryl Mitchell's seven-month stay at the top of the ODI batting charts is over 😲https://t.co/AjjfI9jHIQ— ICC (@ICC) July 29, 2026
ବୋଲରମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ଲେଗ୍ ସ୍ପିନର୍ ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ ୩୧ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୪୧ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଘାତ କାରଣରୁ ଜିମ୍ବାୱେ ଗସ୍ତରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଟପ୍-୧୦ ମଧ୍ୟରେ ବଜାୟ ରହିଛନ୍ତି।