15 ବର୍ଷ ବୟସରେ କମାଲ! ଟି20 କ୍ରିକେଟରେ ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ
Vaibhav Sooryavanshi: ଭାରତର ଯୁବ କ୍ରିକେଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏକ ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି।
Published : November 14, 2026 at 2:55 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi New Record: ଭାରତର ଯୁବ କ୍ରିକେଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲ୍ଲୀ ଟ୍ରଫି 2026 ରେ ବିହାର ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳି ପୁରୁଷ ଟି20 କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଅଧିନାୟକ ହେବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର (14 ନଭେମ୍ୱର) ଇନ୍ଦୋରର ହୋଲକର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ବିପକ୍ଷ ଏଲିଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ମ୍ୟାଚରେ 15 ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ଟସ୍ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଟି20 ଅଧିନାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।
ଟି20 କ୍ରିକେଟର ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଅଧିନାୟକ
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏହି ତାଲିକାରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଯୁବ ଅଧିନାୟକମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରୋଏସିଆର ଜ୍ୟାକ୍ ବୁକୁସିକ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଆସିଛନ୍ତି। ଯିଏ କି 7 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ରେ 17 ବର୍ଷ 311 ଦିନ ବୟସରେ ସାଇପ୍ରସ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜ ଜାତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରି ଏହି ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ତାଲିକାରେ ତୈମୁର ଅଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏକି 2009 ରେ 17 ବର୍ଷ 358 ଦିନ ବୟସରେ ପାକିସ୍ତାନର ଘରୋଇ ଟି20 ରେ କ୍ୱେଟା ବେୟର୍ସର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ବୁକୁସିକ୍ ଏବଂ ଲକ୍ଷ ବର୍କାନିଆ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ତାଲିକାରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିବା ବେଳେ ନୋମାନ ଅମଜଦ ଜୁଲାଇ 2022 ରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ।
🚨 Toss Update 🚨 Bihar have won the toss and elected to bat first against Saurashtra Vaibhav Sooryavanshi takes charge by becoming the youngest captain in Men's T20 history at just 15 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/gfZV5ZjIph #SMAT | @mflone_ https://t.co/23RFmME9fA— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 14, 2026
ବୈଭବଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛି ବିସିଏ
ବିହାର କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ (ବିସିଏ) ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲ୍ଲୀ ଟି20 ଟ୍ରଫିର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 17 ଜଣିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏଥିରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ସୂରଜ କଶ୍ୟପଙ୍କୁ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ବିସିସିଆଇ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବୈଭବ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସିନିୟର ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କଥା ହୋଇ ବିସିଏ ସଭାପତି ହର୍ଷ ବର୍ଦ୍ଧନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବୈଭବ କମ୍ ବୟସରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତିଭା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ପରିପକ୍ୱତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ନେତା ଭାବରେ ଅଧିକ ବିକଶିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେବ। ବୈଭବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି।
କିପରି ରହିଛି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ରେକର୍ଡ
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ବିହାରର ବ୍ୟାଟିଂ ଭଲ ରହିନଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ବିପକ୍ଷରେ 20 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 137 ରନ୍ ହିଁ କରିପାରିଥିଲା। ବୈଭବ ମଧ୍ୟ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନଥିଲେ। ସେ 12ଟି ବଲ୍ରୁ 2ଟି ଚୌକା ଓ ଗୋଟିଏ ଛକା ସହାୟତାରେ 18 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
At 15, Vaibhav Sooryavanshi has become the youngest captain in men's T20 history 👏 But after a positive start, the Bihar skipper falls for a 12-ball 18 against Saurashtra. https://t.co/2T99DLme9o— Cricbuzz (@cricbuzz) November 14, 2026
ସୂୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଲଗାତାର ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଇପିଏଲ 2026 ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳି ଅନେକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ବୈଭବ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 776 ରନ୍ ସହ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୋଷ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ ପ୍ଲେୟାର, ଇମର୍ଜିଙ୍ଗ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ସିଜନ୍, ସୁପର ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଛକା (72) ମାରିଥିବା ଖେଳାଳି ବନିଥିଲେ। ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଯୁବ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ବିଜେତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବୈଭବ ଭାରତ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି। ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟି20 ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ।