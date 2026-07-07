ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାଶ୍ ପାଇଁ ବଡ଼ ସଫଳତା: ଡଚ୍ ଜୁନିୟର ଓପନ୍ ସ୍କ୍ୱାଶ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲେ ଅମାର୍ଯ୍ୟ ବଜାଜ
ଅମାର୍ଯ୍ୟ ବଜାଜଙ୍କ ଏହି ବିଜୟ ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାଶ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।
Published : July 7, 2026 at 12:08 PM IST
Dutch Junior Open: ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାଶ୍ ର ଉଦୀୟମାନ ତାରକା ଅମାର୍ଯ୍ୟା ବଜାଜ୍ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଡଚ୍ ଜୁନିୟର ଓପନ୍ ୨୦୨୬ ର ଅଣ୍ଡର-୧୩ ବର୍ଗର ଟାଇଟଲ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଶୀର୍ଷ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଡାନିଏଲ୍ ଷ୍ଟିଭେନସନ୍ଙ୍କୁ ୩-୧ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।
ଅମାର୍ଯ୍ୟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ମିଶରର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ୩-୦ ରେ ହରାଇ ବିଜୟ ସହ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଆର୍ଲୋ ସ୍ମିଥ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଗେମ୍ରେ ୩-୦ ରେ ମାତ୍ ଦେଇଥିଲେ।
ପ୍ରି-କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଅମାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟାଇ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଶୀର୍ଷ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କେଲନ୍ ଲୋ-ଙ୍କୁ ୩-୦ ରେ ହରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଇଜିପ୍ଟର ବଦ୍ର ହସନଙ୍କୁ ୩-୧ ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଶେଷ ଚାରିଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲେ। ସେମିଫାଇନାଲରେ ସେ ହଙ୍ଗେରୀର ୟୁରୋପିଆନ୍ ନମ୍ବର-୧ ଆଲେକ୍ସ କୋଜଟ୍ୟୁଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ଅମାର୍ଯ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲାରେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଡାନିଏଲ୍ ଷ୍ଟିଭେନସନଙ୍କୁ ୩-୧ ରେ ହରାଇ ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।
ଡଚ୍ ଜୁନିୟର ଓପନ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପୂର୍ବରୁ ଅମାର୍ଯ୍ୟ ଚୀନରେ ଆୟୋଜିତ ୨୦୨୬ ଏସୀୟ ଜୁନିୟର ସ୍କ୍ୱାଶ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ମଧ୍ୟ ଜିତିଥିଲେ। ମାତ୍ର ୧୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଏବେ ଏସୀୟ ଜୁନିୟର ସ୍ତରରେ ଦୁଇଟି ପଦକ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ୟୁରୋପୀୟ ଟାଇଟଲ୍ ରେକର୍ଡ ହୋଇସାରିଛି।
ଅମାର୍ଯ୍ୟ ବଜାଜଙ୍କ ଏହି ବିଜୟ ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାଶ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଯୁବ ଖେଳାଳିମାନେ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୁନିୟର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। କ୍ରମାଗତ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଅମାର୍ଯ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜୁନିୟର ସ୍କ୍ୱାଶ୍ରେ ଭାରତର ଏକ ନୂଆ ଆଶା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି।
Congratulations to our medal winners at the Dutch Junior Open 2026! 🙌— SRFI (@indiasquash) July 6, 2026
🥇 Amarya Bajaj – Boys' U13 Champion
🥇 Divyanshi Jain – Girls' U13 Champion
🥈 Ariana Almoula – Girls' U11 Silver Medalist
🥉 Vedant Agarwal – Boys' U15 Bronze Medalist#IndianSquash #DutchJuniorOpen2026 pic.twitter.com/ecIngWgAWE
ଡଚ୍ ଜୁନିୟର ଓପନ୍ ୨୦୨୬ ରେ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି
- ଅମାର୍ଯ୍ୟ ବଜାଜ – ବଏଜ୍ (ବାଳକ) ୟୁ-୧୩ ଚାମ୍ପିଅନ
- ଦିବ୍ୟାଂଶୀ ଜୈନ – ଗର୍ଲ୍ସ (ବାଳିକା) ୟୁ-୧୩ ଚାମ୍ପିଅନ
- ଏରିଆନା ଆଲମୌଲା – ଗର୍ଲ୍ସ (ବାଳିକା) ୟୁ-୧୧ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା
- ବେଦାନ୍ତ ଅଗ୍ରୱାଲ – ବଏଜ୍ (ବାଳକ) ୟୁ-୧୫ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା