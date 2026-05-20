IPL 2026: ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏହି ବୋଲର ଆଗରେ ଫେଲ୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ; ୧୨ ବଲରେ ୨ ରନ୍, ୨ ଥର ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉଟ୍
Vaibhav Suryavanshi: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩ଟି ପାଳିର ୨୪୫ଟି ବଲ୍ରୁ ୫୭୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।
Published : May 20, 2026 at 5:17 PM IST
Vaibhav Sooryavanshi, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ବିସ୍ଫୋରକ ଓପନର ତଥା ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟାଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ପୂରା ସିଜନ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲରଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୱସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ଏମିତି କୌଣସି ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ବୋଲର ବାକି ଥିବେ, ଯାହାଙ୍କ ବଲ୍ରେ ସେ ଚୌକା କିମ୍ବା ଛକା ମାରିନାହାନ୍ତି। ଜୋସ୍ ହେଜଲଉଡ୍, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ, ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ, କାଗିସୋ ରବାଡା, ରାଶିଦ ଖାନ୍, ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡିଙ୍କ ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ବୋଲରଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଧ୍ୱସ୍ତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜଣେ ବୋଲର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ଦୁଇଥର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଚୌକା ମାରିପାରି ନାହାନ୍ତି।
୧୨ ବଲ୍ରେ ମାତ୍ର ୨ ରନ୍, ଦୁଇଥର ଆଉଟ୍
ଆମେ ଏଠାରେ ହେଉଛୁ ବାମହାତୀ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ମୋହସିନ ଖାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋହସିନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଶାନ୍ତ ରହିଛି। ସେ ମୋହସିନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ୧୨ଟି ବଲ୍ ଖେଳି ମାତ୍ର ୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ଥର ମୋହସିନ ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ସିଜନର ୬୪ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବୈଭବ ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଥିଲେ ଏବଂ ୩୮ ବଲ୍ରେ ୯୩ ରନ୍ କରିସାରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧଁ ମୋହସିନ ଖାନ୍ ଆସି ବୈଭବଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେଇଯାଇଥିଲେ।
2 innings
12 balls
2 runs
2 dismissals
ବୈଭବଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଏକମାତ୍ର ମେଡେନ୍ ଓଭର ମଧ୍ୟ ମୋହସିନ ଖାନ୍ ହିଁ ପକାଇଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ମୁହାଁମୁହିଁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୋହସିନ ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚଟି ବଲ୍ ବୈଭବଙ୍କୁ ଡଟ୍ ଖେଳାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶେଷ ବଲ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପୂରା ଓଭରରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ରନ୍ କରିପାରି ନଥିଲେ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁହାଁମୁହିଁରେ ମଧ୍ୟ ବୈଭବ ମୋହସିନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩ଟି ପାଳିର ୨୪୫ଟି ବଲ୍ରୁ ୫୭୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେହି ୧୨ଟି ବଲ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ମୋହସିନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। ମୋହସିନ ଖାନ୍ ଜଣେ ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବାଉନ୍ସ ସହିତ ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭେରିଏସନ୍ ରହିଛି। ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏହି ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବୈଭବଙ୍କୁ ନିଜର ଏହି ଦୁର୍ବଳତାରୁ ଶିଖିବାକୁ ହେବ।
ମୋହସିନ ଖାନ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷ ଗତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେ ମାରାତ୍ମକ ବୋଲିଂ କରି ଲିଗ୍ରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଫାଇଭ୍ ୱିକେଟ୍ ହଲ୍ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଚଳିତ ସିଜନରେ ମୋହସିନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୧୧ଟି ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମି ମଧ୍ୟ ୮ ଭିତରେ ରହିଛି। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଓଭରଅଲ୍ ଇକୋନୋମି ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ୮.୨ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ୩୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୩୮ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।