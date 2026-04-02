IPL 2026: ବିଶ୍ୱର ୧୧ ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି କଲେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ; ଏହି ୪ ଦଳ ଖେଳିବେ ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍!
IPL 2026 Playoff: ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟର ୧୧ ଜଣ ଜଣାଶୁଣା ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି ନିଜ ନିଜର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଟିମ୍ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି।
Published : April 2, 2026 at 8:53 PM IST
IPL 2026 Playoff Predictions, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ର ରୋମାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି। ମାତ୍ର କିଛିଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ "ଏଥର ଶେଷ ୪ରେ କେଉଁ ସବୁ ଦଳ ପହଞ୍ଚିବ?" ଏହି ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭିତରେ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟର ୧୧ ଜଣ ଜଣାଶୁଣା ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି ନିଜ ନିଜର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଟିମ୍ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। 'ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର୍'ରେ (JioHotstar) ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଏହି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜର ମନପସନ୍ଦର ଚାରୋଟି ଟିମ୍ର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି।
କାହାର ପସନ୍ଦ କେଉଁ ଟିମ୍?
ଦିଗ୍ଗଜ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଥର କିଛି ଟିମ୍କୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଏ କେଉଁ ଦଳ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି:
- ଫାଫ୍ ଡୁ ପ୍ଲେସି: ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ, ଆରସିବି (RCB), ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ କିମ୍ବା ଚେନ୍ନାଇ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି।
- ଇରଫାନ ପଠାନ୍: ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ନିଜ ତାଲିକାରେ ରଖିଛନ୍ତି।
- ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା: ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ କୋଲକାତା (KKR) କୁ ବାଛିଛନ୍ତି।
- ମହମ୍ମଦ କୈଫ୍: ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍, ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ଆରସିବିକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର
ଏହି ପୂର୍ବାନୁମାନରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଦବଦବା। ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖେଳୁଥିବା ଏହି ଦଳକୁ ୧୧ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭ ଜଣ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା, ହନୁମା ବିହାରୀ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ବାଙ୍ଗରଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଆରସିବି ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଉପରେ ବାଜି ଲଗାଇଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ:
- ହରଭଜନ ସିଂ: ସେ ମାତ୍ର ତିନୋଟି ଟିମ୍- ମୁମ୍ବାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବର ନାମ ନେଇଛନ୍ତି।
- ପୀୟୁଷ ଚାୱଲା: ନିଜର ପୁରୁଣା ତିନୋଟି ଟିମ୍ (ମୁମ୍ବାଇ, ପଞ୍ଜାବ, କୋଲକାତା) ସହ ଆରସିବିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି।
- ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ବାଲାଜୀ: ଚେନ୍ନାଇ, ମୁମ୍ବାଇ, ଆରସିବି ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୪ରେ ରଖିଛନ୍ତି।
ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଧିକାଂଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ, ଆରସିବି, ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏହି ଚାରି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ଲଢ଼େଇ ହୋଇପାରେ।
କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ (Playoffs) ମେ' ୨୬ ରୁ ମେ ୩୧, ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ୧୯ତମ ସଂସ୍କରଣର ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେବ। ମେ' ୨୪ ରେ ୭୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଶୀର୍ଷ ଚାରୋଟି ଦଳ ଡବଲ୍-ଏଲିମିନେସନ୍ ନକଆଉଟ୍ ଫର୍ମାଟକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ। କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ୧ (ପ୍ରଥମ ବନାମ ଦ୍ୱିତୀୟ) ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗତଥରର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ୍. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ନେଇ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି।
|ଏକ୍ସପର୍ଟ (Expert)
|ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୪ଟି ଟିମ୍
|ଆକାଶ ଚୋପ୍ରା
|MI, RCB, DC, PBKS
|ସଞ୍ଜୟ ବାଙ୍ଗର
|MI, RCB, PBKS, DC
|ମହମ୍ମଦ କୈଫ୍
|MI, RCB, PBKS, DC
|ପୀୟୁଷ ଚାୱଲା
|MI, RCB, KKR, PBKS
|ସବା କରିମ
|MI, RCB, DC, CSK
|ଇରଫାନ ପଠାନ
|MI, DC, PBKS, RR
|ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା
|MI, GT, CSK, KKR
|ହନୁମା ବିହାରୀ
|MI, SRH, DC, PBKS
|ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ବାଲାଜୀ
|MI, RCB, CSK, SRH
|ବରୁଣ ଆରୋନ
|MI, RCB, SRH, CSK
|ଫାଫ୍ ଡୁ ପ୍ଲେସିସ୍
|MI, RCB, PBKS, (CSK କିମ୍ବା DC)
ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ର ନିୟମ
କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ୧ ର ବିଜେତା ସିଧାସଳଖ ଫାଇନାଲକୁ ଯିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପରାଜିତ ଦଳ ଏଲିମିନେଟର (ତୃତୀୟ ବନାମ ଚତୁର୍ଥ) ର ବିଜେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ୨ ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ତେବେ ଆଇପିଏଲର ୧୯ ତମ ସଜିନର ମାତ୍ର କିଛିଟା ମାସ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଆଗକୁ କିଏ କାହାକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ କୁ ଯାଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ।