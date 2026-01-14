16ରୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସବ୍ ଜୁନିୟର ରଗବୀ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, ଭାଗନେବେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ୨୪ ରାଜ୍ୟରୁ ୫୫୦ ପ୍ରତିଯୋଗୀ
କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ଦଶମ ସବ୍ ଜୁନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ ରଗବୀ ସେଭେନ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍-2025 । ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ବର୍ଗରେ ୬୮ଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
Published : January 14, 2026 at 10:27 AM IST
Sub Junior Rugby Championship ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତା ୧୬ ରୁ ୨୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ 'ଦଶମ ସବ୍ ଜୁନିୟର ଜାତୀୟ ରଗବୀ ସେଭେନ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍-୨୦୨୫'। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ, ରଗବୀ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ ରଗବୀ ଆସୋସିଏସନର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ।
ଦଶମ ସବ୍ ଜୁନିୟର ଜାତୀୟ ରଗବୀ ସେଭେନ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ :
ସବ୍ ଜୁନିୟର ଜାତୀୟ ରଗବୀ ସେଭେନ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ୨୪ଟି ରାଜ୍ୟରୁ ୫୫୦ରୁ ଅଧିକ ୧୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳି ଭାଗ ନେବେ । ଏହାସହ ୧୩୦ରୁ ଅଧିକ ଅଫିସିଆଲ୍ ଓ ବୈଷୟିକ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହେବେ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉଭୟ ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ବର୍ଗରେ ସମୁଦାୟ ୬୮ଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ବିହାର, ରାଜସ୍ଥାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କେରଳ, ପଞ୍ଜାବ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଛତିଶଗଡ଼, ଗୁଜରାଟ, ମଣିପୁର, ଆସାମ ଏବଂ ହରିୟାଣା ସମେତ ୨୪ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ। ରଗବୀ ଚାମ୍ପିଅନସିପ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି।
ସବ୍ ଜୁନିୟର ରଗବୀ ସୂଚୀ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗୀ:
- 24 ରାଜ୍ୟରୁ 550 ପ୍ରତିଯୋଗୀ
- ୧୫ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ବାଳକ ଓ ବାଳିକା
- ୧୩୦ରୁ ଅଧିକ ଅଫିସିଆଲ ଓ ବୈଷୟିକ ଅଧିକାରୀ
- ବାଳକ ଓ ବାଳିକା ବର୍ଗରେ ୬୮ଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍
ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀ:
- ଓଡ଼ିଶା
- ବିହାର
- ରାଜସ୍ଥାନ
- ମହାରାଷ୍ଟ୍ର
- କେରଳ
- ପଞ୍ଜାବ
- ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ
- ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ
- ଦିଲ୍ଲୀ
- ଛତିଶଗଡ଼
- ଗୁଜରାଟ
- ମଣିପୁର
- ଆସାମ
- ହରିୟାଣା
ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ସଂପର୍କରେ ଯୁବସେବା ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ୟେଦୁଲା ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି "ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମହାକୁମ୍ଭକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବୈଷୟିକ ଏବଂ ପରିଚାଳନାଗତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି । କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଥିବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମ୍ୟାଚ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଆତିଥେୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।"
ଦେଶରେ ରଗବୀ କ୍ରୀଡ଼ାର ବିକାଶ ଏବଂ ସଫଳତା ପଛରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା, ଜାତୀୟ ରଗବୀ ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ମଡେଲ ସାଜିଛି। "ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ଅନେକ ଦକ୍ଷ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବେ " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରଗବୀ ଇଣ୍ଡିଆ ସଭାପତି ରାହୁଲ ବୋଷ କହିଛନ୍ତି।
କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବସେବା ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ୟେଦୁଲା ବିଜୟ, ରଗବୀ ଇଣ୍ଡିଆ ସଭାପତି ରାହୁଲ ବୋଷ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରଗବୀ ଫୁଟବଲ ଆସୋସିଏସନ ସଭାପତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର ଚାମ୍ପିଅନସିପ ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର