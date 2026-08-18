ମାତ୍ର ୮୯ ଇନିଂସରେ ୧୦୦ ଛକା! ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଓ ଗିଲକ୍ରିଷ୍ଟଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଧୂଳିସାତ୍ କଲେ ଋଷଭ ପନ୍ତ
ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯାହା କରିପାରି ନଥିଲେ, ସେହି କାମ ଋଷଭ ପନ୍ତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି।
Published : August 18, 2026 at 2:53 PM IST
Rishabh Pant World Record: ଋଷଭ ପନ୍ତ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯାହା କରିପାରି ନଥିଲେ, ସେହି କାମ ପନ୍ତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଛକା ମାରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଛକା ସଂଖ୍ୟା ୧୦୦ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ସେ ଆଡାମ ଗିଲକ୍ରିଷ୍ଟଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବଲ୍ ଏବଂ ଇନିଂସ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ, ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶ୍ୱ କୀର୍ତ୍ତିମାନ।
ଗଲ୍ ଟେଷ୍ଟର ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଚୌକା ଓ ଛକା ବର୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଯେମିତି ହିଁ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଛକା ମାରିଥିଲେ, ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କର ୧୦୦ଟି ଛକା ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଡାମ ଗିଲକ୍ରିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ୧୦୦ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପନ୍ତ ତାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ଟେଷ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଛକା ମାରିବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଇଂଲଣ୍ଡର ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ସେ ୧୩୮ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ବ୍ରେଣ୍ଡନ ମ୍ୟାକକୁଲମ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ୧୦୭ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି।
ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଋଷଭ ପନ୍ତ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବଲ୍ରେ ୧୦୦ଟି ଛକା ମାରିବାର ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପନ୍ତ ମାତ୍ର ୪୯୧୮ଟି ବଲ୍ର ସାମ୍ନା କରି ୧୦୦ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ସେ ଆଡାମ ଗିଲକ୍ରିଷ୍ଟଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଗିଲକ୍ରିଷ୍ଟ ୬୫୭୮ଟି ବଲ୍ରେ ୧୦୦ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ ଏହି ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ୯୦୪୨ଟି ବଲ୍ରେ ଏତିକି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ରେଣ୍ଡନ ମ୍ୟାକକୁଲମ ୯୭୫୬ଟି ବଲ୍ରେ ୧୦୦ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି।
⚡️ MILESTONE UNLOCKED ⚡️— Cricbuzz (@cricbuzz) August 18, 2026
Did you know? Of the 4 cricketers who have hit 100 sixes in Test cricket, Rishabh Pant is the fastest to the landmark 🔥🔥 pic.twitter.com/NutC7Vb0LV
ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍:
- ୧୩୮: ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ
- ୧୦୭: ବ୍ରେଣ୍ଡନ ମ୍ୟାକକୁଲମ
- ୧୦୦: ଋଷଭ ପନ୍ତ
- ୧୦୦: ଆଡାମ ଗିଲକ୍ରିଷ୍ଟ
- ୯୮: କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍
- ୯୮: ଟିମ୍ ସାଉଦି
- ୯୭: ଜ୍ୟାକ୍ କାଲିସ୍
- ୯୧: ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ
ଟେଷ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ୧୦୦ଟି ଛକା ମାରିଥିବା ଖେଳାଳି (ଇନିଂସ ହିସାବରେ):
- ଋଷଭ ପନ୍ତ: ୮୯ଟି ଇନିଂସ
- ଆଡାମ ଗିଲକ୍ରିଷ୍ଟ: ୧୩୦ଟି ଇନିଂସ
- ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସ: ୧୫୧ଟି ଇନିଂସ
- ବ୍ରେଣ୍ଡନ ମ୍ୟାକକୁଲମ: ୧୭୦ଟି ଇନିଂସ
ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ୩୭୨ ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମାତ୍ର ୧୯୩ ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଇନିଂସରେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଋଷଭ ପନ୍ତ ରହିଥିଲେ। ଯିଏକି ୬୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେବଦତ୍ତ ପଡ଼ିକ୍କଲ ୭୫ଟି ବଲ୍ରେ ୪୪ ରନ୍ର ଏକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେହିପରି କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ ୩୫ ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ତିନି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ଖେଳାଳି ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବି ଛୁଇଁପାରି ନଥିଲେ।
THE HISTORIC MOMENT 🇮🇳— Johns. (@CricCrazyJohns) August 18, 2026
Rishabh Pant - First Asian batter to complete 100 Sixes in Test history. pic.twitter.com/MCOmvfGKqB