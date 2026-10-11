ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ: ନବରାତ୍ରିରୁ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ, ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ
11ରୁ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ । ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କଟିବ 7 ଦିନ ।
Published : October 11, 2026 at 11:07 AM IST
ମେଷ: ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ । ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଆବଶ୍ୟକ । ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ । ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଆପଣ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ । ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ । ଏକ ଭଲ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଦେବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଘଟିବ । ସାମାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ନବଗ୍ରହ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବା ଶୁଭ ହେବ ।
ବୃଷ: ଏହି ସପ୍ତାହ ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ । ଚାକିରିରେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ । ଯୋଜନାବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମୟସୀମାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସ ଭଲ ଲାଭ ଦେବ । ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଗତି ହେବ । ସଞ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହାର ମାନିବେ ନାହିଁ । ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରୟାସ ଏକାଠି ହେବ । ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ସକାରାତ୍ମକତା ରହିବ । ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଘଟଣା ଘଟିବ । ଆତ୍ମୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସୌଜନ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧନ ମଜବୁତ ହେବ । ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଛାତ୍ରମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ମିଥୁନ: ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମୟ ଆସିବ । ଯଦି ଆପଣ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଧର୍ଯ୍ୟବାନ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରି ପାରିବେ । ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ । ଅପରିଚିତ ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହସର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଆୟ ସ୍ଥିର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ନହେଉ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଆଲୋଚନାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଛାତ୍ରମାନେ କଠିନ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସଫଳତା ସହଜରେ ମିଳିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
କର୍କଟ: କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଥିରେ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ । ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଆବଶ୍ୟକ । ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇଚ୍ଛିତ ଲାଭ ମିଳିବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ । ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ । ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ଆବଶ୍ୟକ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ସିଂହ: ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ । ସାହସ ସହିତ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଅନୁକୂଳ ଗ୍ରହ ଚଳନ ସହିତ ଆପଣ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଉତ୍କର୍ଷ ହାସଲ କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପଦୋନ୍ନତି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମୂହିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଭଲ । ଚାପ ଯେପରି ସୀମିତ ନ ହୁଏ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ । ଭଲ ଆର୍ଥିକ ସୁସଙ୍ଗତତା ରହିବ । ବୃତ୍ତିଗତ ଆୟ ସହିତ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଗମ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପୂରଣ କରି ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଶୁଭ ।
କନ୍ୟା: ଏହି ସପ୍ତାହ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ । ଶୁଭ ସମୟ ଜାରି ରହିଛି । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଦୁଇଗୁଣ ଫଳ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତି ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ଚିହ୍ନିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ । ଏହି ସପ୍ତାହ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ । ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ । ଆପଣ ଯାହା ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ତାହା ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେବ । ଏହା ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ ହେବ । ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେବ । ଆପଣ ପୂର୍ବ ନିବେଶ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଉପଭୋଗ୍ୟ ରହିବ । ଆପଣ ପରିବାରର ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ଘରେ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବ । ଏକ ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥ କରିବ ।
ତୁଳା: ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଆବଶ୍ୟକ । ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଛି । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଭଦ୍ର ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଭଲ । ବ୍ୟବସାୟିକ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ । କ୍ଷତି ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି କିଛିଟା ଅନୁକୂଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ନହୁଏ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଆପଣ ସଂଯମ ରହିବା ଉଚିତ । ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ବିବାଦ ନାହିଁ । ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ବିଛା: ଏହି ସପ୍ତାହ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ । ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ପରିଚୟ ମିଳିବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଶୁଭ ଯୋଗ ଅଛି । ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଏକ ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଲାଭ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ । ନିବେଶ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଭଲ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଉପଭୋଗ୍ୟ ରହିବ । ପରିବାରରେ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଆପଣ ଆତ୍ମୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଛୁଟିରେ ଯିବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ଧନୁ: ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ । ଏହା ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭ ଭାଗ୍ୟର ସମୟ ହେବ । ଭାଗ୍ୟବାନ ହେବେ । ଆପଣ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବିନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଏବଂ ସମାଜରେ ଭଲ ପରିଚୟ ପାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ଅର୍ଥ ଯୋଗର ସମୟ ଆସିଛି । ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ସଚ୍ଚୋଟ ରୁହନ୍ତୁ । ପରିବାରରେ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବ । ଏକ ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଖୁସିରେ ଭରିଦେବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସଫଳତାର ପଥରେ ଚାଲିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁସ୍ଥ କରିବ ।
ମକର: ଏହି ସପ୍ତାହ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛିତ ଲାଭ ହାସଲ କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ । ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହାତକୁ ନିଆଯିବ । ସହଭାଗୀତା ବ୍ୟବସାୟ ଏକାଠି ହେବ । ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଶୀଘ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ । ପରିବାରରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ । ସେମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ ।
କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମୟ ଆସିଛି । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ । ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ୟାର ଭୟ ନ କରି ମାନସିକ ଶକ୍ତି ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ମାମଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ସତର୍କତାର ସହ ନେବା ଉଚିତ । ଠକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଚାଟୁକାରିତା ଯୋଗୁଁ କିଛି ସୁଯୋଗ ଖସି ଯାଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଭାଗ୍ୟ ଯୋଗ ସହିତ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଡ଼ନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ସଚ୍ଚୋଟତା ଆବଶ୍ୟକ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ । ଗରମ ପରିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ । ଯାତ୍ରା ସୁଖଦ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନେ ଆତ୍ମ-ଉନ୍ନତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସଫଳ ହେବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଜରୁରୀ ।
ମୀନ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲରେ ବାଧା ଦୂର ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାଧା ଦୂର ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ନୂତନ ନିବେଶ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଇଚ୍ଛିତ ଲାଭ ମିଳିବ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁକୂଳ ସମୟ । ନୂତନ ଯାନବାହାନ କିଣାଯିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥିରତା ରହିବ । ପରିବାରରେ ଭଲ ବିକାଶ ହେବ । ଆପଣ ଆତ୍ମୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ପାଇବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବିଦେଶ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଖବର ଶୁଣିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ।