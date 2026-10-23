ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ; ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ...
କେମିତି କଟିବ ଏ ସପ୍ତାହ । କାହାକୁ ମିଳିବ ଖୁସି ଖବର ? କେଉଁମାନେ ହେବେ ଭଗ୍ୟଶାଳୀ ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ସପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ...
Published : October 23, 2026 at 5:40 PM IST
ମେଷ: ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ, ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ସହିତ। ଛାତ୍ରଛାକ୍ରୀଙ୍କୁ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆଳସ୍ୟ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ବୃଷ: ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ବୃଷ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ରୋଧ କମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ । ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବେ।
ମିଥୁନ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଏଡନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହ ହରାଇ ପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ।
କର୍କଟ: ଏହି ସପ୍ତାହ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ସଂକ୍ରମଣ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଜଡିତ କିଛି କଷ୍ଟକର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନେ ଭଲ ପାଠପଢ଼ା କଲେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ।
ସିଂହ: ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଯେକୌଣସି ଚାଲୁଥିବା ଋଣ ପରିଶୋଧ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଋଣ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ପଦୋନ୍ନତି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଜଣେ ପୁରୁଣା ସାଥୀଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଭଲ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ।
କନ୍ୟା: ଆଗାମୀ ନୂତନ ସପ୍ତାହ କନ୍ୟା ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆଳସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଆପଣ କେବଳ ଟଙ୍କା କାରବାର କରି ବିବାଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଚାକିରି ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ସହିତ ଭଲ ରହିବେ, ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କିଛି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ।
ତୁଳା: ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ରୋଗରେ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା କରାନ୍ତୁ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଏକ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିୟମ ଏବଂ ନିୟମ ମଧ୍ୟରେ କାମ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଫଳରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ହେବ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱସ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ରହିବ। ଚାପ କମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।
ବିଛା: ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଭଲ ରହିବ। ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ପେଟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଏହି ସପ୍ତାହ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୀତି କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଛାତ୍ରମାନେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି।
ଧନୁ: ଧନୁ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ସତର୍କତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଡାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣତା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଅଧ୍ୟୟନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ମକର: ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ଆଗାମୀ ନୂତନ ସପ୍ତାହ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆର୍ଥିକ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଚାକିରି ମିଳିପାରେ। ଏହି ସପ୍ତାହ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହୀ ରହିବେ।
କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ। ଯେକୌଣସି ଅବହେଳାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଉତ୍ତେଜନା ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।
ମୀନ: ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ସପ୍ତାହ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର, ବିଶେଷକରି ଆପଣଙ୍କ ପାଦର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗରେ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ। ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମରେ ରହିବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସପ୍ତାହଟି ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।