ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ: ଏହି ୬ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତାର ସପ୍ତାହ !
04 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 10 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ । ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କୁ ବିପୁଳ ଲାଭ ଏବଂ ସଫଳତା ମିଳିବ ।
Published : October 3, 2026 at 12:58 PM IST
ମେଷ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ରହିବ । ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପଡିବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କାମରେ ତରବରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ ।
ବୃଷ: ଆଗାମୀ ନୂତନ ସପ୍ତାହ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ । ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ସମୟକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସଫଳତା ଦେଖାଯାଉଛି । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ବିରକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମାମଲାରେ ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଛାତ୍ରମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଫିଟନେସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହଜରେ ପୂରଣ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ମାମଲା ସହଜରେ ସମାଧାନ ହେବ । ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ ।
ମିଥୁନ: ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ବହୁତ ଉର୍ଜାଳୁ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବେ । ସତର୍କତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ସତର୍କତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାନବାହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଏକ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସାୟିକ ସମସ୍ୟା ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଦେଇପାରେ । ବହୁ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଏକ ଚୁକ୍ତି ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।
କର୍କଟ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ସତର୍କତାର ସହ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଶୁଣନ୍ତୁ । ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଭଲ ରହିବେ । ଯେକୌଣସି ପାରିବାରିକ ମାମଲା ସମୟ ସହିତ ସମାଧାନ ହେବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ କାହାକୁ କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇପାରିବେ । ଆପଣ ଏକ ଯାନ କିଣି ପାରନ୍ତି । ଏକ ସମ୍ପତ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବେ । ଆପଣ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଏକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ସିଂହ: ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ହେବ । ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । କାମ ସହିତ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ହେବ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯାତ୍ରା କରିବା ବେଳେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ । ଟଙ୍କା କାରବର ସତର୍କତାର ସହ କରନ୍ତୁ । ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଏହି ମାସ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ । ଏକ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ରହିବ । ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ବାଣ୍ଟିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଏକ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳି ବ। କିଛି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ । ଟଙ୍କା ଉଧାର ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ହଜି ଯାଇଛି, ତେବେ ତାହା ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ତୁଳା: ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପ୍ରତି ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ । ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଟେନସନ୍ ଥିଲା ତାହା କମିଯିବ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଥ୍ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସତର୍କତାର ସହ ବିଚାର ନକରି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । କୋର୍ଟ କଚେରୀ କାମ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଭରସା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ମନର କଥା ଶୁଣି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ । ପରିବାରରେ ହସଖୁସିର ମାହୋଲ ରହିବ ।
ବିଛା: ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖଦ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅହଂକାରକୁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଛବିକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ବୈଠକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ନିବେଶ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା କରିପାରନ୍ତି । ଏହି ସମୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ । ଟଙ୍କା କାରବାର ସତର୍କତାର ସହ କରନ୍ତୁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ।
ଧନୁ: ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯେକୌଣସି ବିବାଦର ଅନ୍ତ ହେବ । ପ୍ରେମରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ସାମିଲ ହେବା ଏଡନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଚିନ୍ତାଜନକ ହେବ । ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । କାହା ସହିତ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଏଡନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା କରିପାରନ୍ତି । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରନ୍ତି ।
ମକର: ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସିର ଦିନ ହେବ । ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶା ପୂରଣ କରିବେ । ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ । ଆପଣ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ପ୍ରେମରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଅନ୍ୟ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ।
କୁମ୍ଭ: ଏହି ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦେଶ ପଠାଇବେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ଘର କିଣିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମାମଲାରେ ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ । ଏକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ ।
ମୀନ: ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ନିଜେ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଚାକିରି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ । ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।