ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ: ମିଳିବ ଖୁସି ଖବର, ଚାକିରିରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି
Horoscope Predictions: ଡିସେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଅନେକ ରାଶିକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଯାନବାହନ କିଣିବା ଆଗରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ।
Published : November 29, 2026 at 10:04 AM IST
ମେଷ: ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଭଲ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ପେଟର ତଳ ଅଂଶର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବ । ଯଦି କୌଣସି ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସମୟରେ ଲୋନ୍ ମିଳିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଦେଖାଯିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କାମକୁ ମନଧ୍ୟାନ ସହ କରିବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଓ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଦେଖାଯିବ । ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ । କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ଚାହୁଁଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଠପଢା ପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ ।
ବୃଷ: ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ କିଛି ସମସ୍ୟା ନେଇଆସିପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ବେଦନାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ କିଛି ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିବ । ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ସୁଧାର ଆସିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ସହଯୋଗୀଙ୍କ କାରଣରୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ବଦଳି ହୋଇପାରେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବିଶେଷ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ । ଅହଂକାରରେ କୁହାଯାଇଥିବା କଥା ହେତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମତଭେଦ ଆସିପାରେ । ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ । ପରିବାରରେ ସୁଖ-ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ ।
ମିଥୁନ: ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟମ ଫଳଦାୟକ ରହିବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ । ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ଖୋଜନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମକୁ ନେଇ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ତେଣୁ ଭଲ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଆବଶ୍ୟକ । ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଏକାଗ୍ର ହୋଇ ପଢ଼ିବା ଦରକାର । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦୁଇ ଦିନ ଭଲ ରହିବ ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତିଷୀୟ ଘଟଣା, ୩ ଥର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୃହସ୍ପତି, ୪ଟି ରାଶିଙ୍କ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ !
କର୍କଟ: ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ସାବଧାନତାରେ କଟିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ବିଷୟରେ କୌଣସି କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଯଦି ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମୟ ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଜାତକମାନେ ନିଜ କାମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଯୋଗରେ କରିବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅହଂକାର ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଆସିପାରେ । ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଏମିତି କୌଣସି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ନାହିଁ ।
ସିଂହ: ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ରକ୍ତ ଚାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ପୀଡ଼ା ଦେଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ କିଛି ଚିନ୍ତା ରହିପାରେ, ତେଣୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ବଚନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ମିଟିଂ କରି ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରିୟ ସାଥୀଙ୍କୁ ନିଜ ମନର କଥା ସହଜରେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ । ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ ।
କନ୍ୟା: ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଅଧିକ କାମ କରିବା ହେତୁ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଧନକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଜାତକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ପ୍ରେମୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଝଗଡ଼ା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ । ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ ।
ତୁଳା: ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ । ଖାଦ୍ୟପାନୀୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା କମିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିବେ, ସେଥିରୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଜାତକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବଧାନତାରେ କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏବେ ଚାକିରି ବଦଳାଇବା ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହ ଠିକ୍ ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରେମୀ ସାଥୀଙ୍କୁ ମନର କଥା କହିପାରିବେ । ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଥିଲେ ତାହାକୁ ଦୂର କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ମନ ପଢ଼ାରେ ନ ଲାଗିପାରେ ।
ବିଛା: ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଭଲ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ କିଛି ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ହେବ, କାରଣ କାମର ଅଧିକ ଚାପ ହେତୁ ଅଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସାଧାରଣ ରହିବ । ଆୟ ବଢ଼ିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ କାମ ବିଗଡ଼ିଯିବାରୁ ବିଷାଦ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମତାରେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ । ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ମନକୁ ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଭ୍ରମିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଡିସେମ୍ବର ୧୧ରୁ ସିଧା ଚଳନ କରିବେ ଶନିଦେବ, ୪ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆସିପାରେ ସଙ୍କଟ !
ଧନୁ: ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ । ଯଦି ଚର୍ମ କିମ୍ବା ପାଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇନିଅନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଘର ମରାମତିରେ ବହୁତ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମନମାନି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ତାଳମେଳ ରଖି ଚାଲନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ବସି କଥାହୋଇ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ।
ମକର: ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଠିକ୍ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଗୋଡ଼ରେ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଆୟ ଠିକ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାବେଳେ କିଛି ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହେତୁ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଠିକ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଇପାରେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ । ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଭଲ ରହିବ ।
କୁମ୍ଭ: ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଭଲ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ କିଛି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ହାତ ଓ ପାଦରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଧନ ଆସିବ ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମିଳିବାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜୀବନରେ ନୂତନ ପ୍ରେମର ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ଏବଂ କୌଣସି ନୂତନ ସାଥୀ ମିଳିପାରନ୍ତି । ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲିଥିବା ସମସ୍ୟା କମିପାରେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିଛି ଦୁର୍ବଳ ରହିବ ଏବଂ ପଢ଼ାଶୁଣା ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଅଧିକ ଲାଗିପାରେ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ପଢ଼ାପଢିରେ ମନ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।
ମୀନ: ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ । ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହ ଭଲ ରହିବ । ବିବାହିତ ଜାତକମାନଙ୍କ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ଉତ୍ତେଜନା ରହିପାରେ । ଜୀବନସାଥୀ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରେ । କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ରହି କାମ କରନ୍ତୁ । ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ ନିଜ କାମ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଭୁଲକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଧାରିପାରିବେ । ଏହାର ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ବିଶେଷ ସଫଳ ନ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ରହିବେ । ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆୟ କିଛି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ । ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗ ଭଲ ରହିବ ।