ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ଓ ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କେମିତି କଟିବ ?
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ । ସପ୍ତାହର 7 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ପଢ଼ନ୍ତୁ...
Published : September 27, 2026 at 11:53 AM IST
ମେଷ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଲାଭ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ । ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ । ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ । ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଘଟଣା ଘଟିବ । ଯାତ୍ରା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ସଫଳତା ପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ । ବିଘ୍ନ ବିନାୟକଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଶୁଭ ।
ବୃଷ: ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଭଲ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ସେମାନଙ୍କୁ ନିବେଶ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । କିଛି ଆର୍ଥିକ ଚାପ ରହିପାରେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଉଚିତ । ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ ନ କରିବା ଭଲ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ବିବାଦରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ମିଥୁନ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖାଯାଉଛି । କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ । ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା ରହିଛି । ସ୍ୱାଧୀନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଅର୍ଥ ଯୋଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଜମି, ଘର ଏବଂ ଯାନର ଯୋଗ ଅଛି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁସି ରହିବ । ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଘଟଣା ଘଟିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଛୁଟିରେ ଯିବେ । ଆପଣ ଭୋଜି ମନୋରଞ୍ଜନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଶୁଭ ହେବ ।
କର୍କଟ: କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକମାନେ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତିର ଅଭାବ ନିରାଶାର କାରଣ ହେବ । କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଭଲ । ବ୍ୟବସାୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସତର୍କତାର ସହିତ ନେବା ଉଚିତ । ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଶାଜନକ ହେବ । ମିତବ୍ୟୟୀ ହେବା ଭଲ ହେବା । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିବ । ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନେ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ସିଂହ: ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବାର ସମୟ । ନିଜର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ । ରଣନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆଶାଜନକ ରହିବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ବହୁତ ଚାପ ରହିପାରେ । ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସଦ୍ଭାବ ରହିବ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା ଭଲ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ନବଗ୍ରହ ସ୍ତୁତି ପାଠ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ।
କନ୍ୟା: ଏହି ସପ୍ତାହ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ସୁଯୋଗ ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟୋଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଭଲ । ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା ହେବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବେ । ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ସାମୟିକ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏହା ଭଲ ହେବ । ଆପଣ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆପଣ କିଛି ଭଲ ଖବର ଶୁଣିବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଶୁଭ ହେବ ।
ତୁଳା: ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଯଦି ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ ଭଲ ନୁହେଁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଶାକରାଯାଇଥିବା ଲାଭ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଭଲ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ବୁଝାମଣା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ।
ବିଛା: ଏହି ସପ୍ତାହ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଜାରି ରହିଛି । କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ସହଭାଗୀତା ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଏକ ଭଲ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପାଇବେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ନହେବା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ । ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଭଲ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ । ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ନହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଭଲ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଭଲ ।
ଧନୁ: ଏହି ସପ୍ତାହ ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଚାକିରିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ଆସିବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ । ବଡ଼ ନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ଭଲ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ରହିବେ । ପୈତୃକ ପରିବାରରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନ ହେଉ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଜାରି ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଛୁଟିରେ ଯିବେ । ଏହି ସପ୍ତାହ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଶୁଭ ହେବ ।
ମକର: ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କିଛିଟା ନକାରାତ୍ମକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳ ଥିବାରୁ, ଆପଣ ନିଜର ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହ ତୁଳନା କରିବା ଉଚିତ । ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ନୂତନ ପ୍ରୟାସକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଭଲ । ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଅପବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଡ଼ାଇବା ଉଚିତ୍ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଚାପ ଜାରି ରହିବ । ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଭଲ । ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସ୍ଥିରତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଯେପରି କୌଣସି ବିବାଦ ନହୁଏ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଶନିଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ବାରା ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ଦୂର ହେବ ।
କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକଙ୍କ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିବ । ସେମାନେ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ସହିତ ନିଜ ଚାକିରିରେ ସଫଳ ହେବେ । ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ହୋଇପାରେ । ଅଭିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ଭଲ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ତଥାପି, ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବା ସମୟରେ ବହୁତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଘରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନା ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗ ଖୁସି ଆଣିବ । ଏହି ସପ୍ତାହ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ । ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ମୀନ: ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହେବାର ସମୟ ଆସିଛି । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାମକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଥରେ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାହା ସମାପ୍ତ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ । କାମ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ । ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ବିବାଦ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଖୁସି ପ୍ରକଟ ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ । ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଯୋଗ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅବହେଳା କରାଯାଏ, ତେବେ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ।