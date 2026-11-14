ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ଲାଭବାନ, ଏମାନଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ !
Weekly Rashifal: 15ରୁ 21 ନଭେମ୍ବର ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ, ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ, କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ।
Published : November 14, 2026 at 8:37 PM IST
ମେଷ: ନଭେମ୍ବର ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସରକାରୀ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କାମ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । ଏହି ସପ୍ତାହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଭଲ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ରହିବେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ।
ବୃଷ: ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଟି ବୃଷ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ହେବ । ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସମସ୍ୟାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ହିଁ ଲାଭ ଦେଖିବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ । ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ । କେବଳ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିପାରିବେ ।
ମିଥୁନ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆଖି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ । ଯେଉଁମାନେ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ନିବେଶ କରିବା ଉଚିତ । ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକମାନେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ ।
କର୍କଟ: କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ, ନଭେମ୍ବର ମାସର ଏହି ସପ୍ତାହଟି ମିଶ୍ରିତ ହେବ । ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଏପରି କିଛି କିଣିପାରନ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଗର୍ବକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହଟି କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ।
ସିଂହ: ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ନୂତନ ସପ୍ତାହଟି ଉତ୍ଥାନ ପତନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଦୃଢ଼ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହୋଇପାରେ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ଅବହେଳା ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ।
କନ୍ୟା: ନଭେମ୍ବରର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ, ଆପଣ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବାଦ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ଯୋଜନା ପାଇଁ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ; ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହା କରିପାରିବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ତୁଳା: ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ପ୍ରେମରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସପ୍ତାହ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ରହିବେ ଏବଂ ବିବାହ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି । ବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ହୋଇପାରେ । ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କିଛି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ମାନସିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମାଧାନ ହେବ । ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ । ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ ପରେ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଭଲ ।
ବିଛା: ଏହି ସପ୍ତାହ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ । ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସପ୍ତାହଟି ଭଲ । ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସଠିକ୍ ସମୟ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସୁଯୋଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ପୁରୁଣା ସାଥୀ ଫେରି ଆସିପାରନ୍ତି । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଭୁଲ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ଧନୁ: ଏହି ସପ୍ତାହ ଧନୁ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ । ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ।
ମକର: ଏହି ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ପ୍ରେମରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ବୁଝାମଣା ପାଇବେ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଘରୋଇ ଜୀବନକୁ ଦୃଢ଼ ପାଇବେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ । ଆପଣ ନୂତନ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ସମାଜଠାରୁ ଭିନ୍ନ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ଏହା ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେବ । ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଏକ ନୂତନ ମେସିନ୍ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ଭଲ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାର ଆନନ୍ଦ ନେବେ । ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଶେଷ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ।
କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପାଦ କିମ୍ବା ସ୍ନାୟୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ । ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସହିତ ଜଡିତ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ । ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଯଦି ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ ।
ମୀନ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବ । ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ, ସମ୍ପତ୍ତିରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ତଥାପି, ଯାନବାହାନ କିଣିବା କିମ୍ବା ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ । ସରକାରୀ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଅହଂକାରୀ ହେବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ ।