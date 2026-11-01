ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ଯର ସପ୍ତାହ
Horoscope Predictions ନଭେମ୍ବର ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଅନେକ ରାଶିକୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ ।
Published : November 1, 2026 at 8:22 AM IST
ମେଷ: ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ । ଗ୍ରହ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟମ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଚାକିରିରେ ସମୟ ପରିଚାଳନାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ । ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯୋଜନା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ, ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆବଶ୍ୟକ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଅପବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମନୋଭାବ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଭଲ । ପରିବାରରେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ରହିବ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରି ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ଏହି ସପ୍ତାହ ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ । ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଗୁଣ ସହିତ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ସମୟୋଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ । ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ । ଦେୟ ଆଦାୟ ହେବ । ଏକ ଭଲ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସହିତ, ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ମିଥୁନ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ସହିତ, ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ସମୟୋଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସହିତ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ । ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ । ଘରେ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବ । ଆପଣ ଆତ୍ମୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଆପଣ ଶୁଭ ଖବର ଶୁଣିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ ।
କର୍କଟ: କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏହି ସପ୍ତାହ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ସପ୍ତାହ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ସୁସଙ୍ଗତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସମୟ ପରିଚାଳନାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ । ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ହ୍ରାସ କରିବା ଭଲ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ । ନିବେଶ ଏବଂ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ପରିବାରରେ ବିବାଦ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ । କିଛି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ ।
ସିଂହ: ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ସଫଳ ହେବ । ଏହି ସପ୍ତାହ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାଜନକ ହେବ । ଗୁରୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ସହିତ, ବୃତ୍ତିଗତ ଚାକିରିରେ ଶୁଭ ବିକାଶ ହେବ । ସେମାନେ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭଲ ସ୍ତରରେ ରହିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଏକ ବିପୁଳ ଧନ ଯୋଗ ହେବ । ଆୟ ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ । ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖରେ ଜାରି ରହିବ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ । ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଛୁଟିରେ ଯିବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
କନ୍ୟା: ଏହି ସପ୍ତାହ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ସମୟ ଜାରି ରହିଛି । ଚାକିରିରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ସ୍ଥିତି ରହିଛି । ଆପଣ ଆତ୍ମ-ବିକାଶ ସହିତ ଶୀର୍ଷରେ ରହିବେ । ବୃତ୍ତିଗତ ବ୍ୟବସାୟରେ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ବିସ୍ତାର ହେବ । ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶୁଭ ଖବର ଖୁସି ଆଣିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର ହେବ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ । ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଶୁଭ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସମୟ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ ।
ତୁଳା: ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସର ଯୋଗ୍ୟ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଚାକିରି ଦାୟିତ୍ୱ ପରିଚାଳନାରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଛୋଟ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା ନକରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସଠିକ୍ ଯୋଜନା ସହିତ, ଲାଭ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଜନା ଏବଂ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଉଭୟ ଆବଶ୍ୟକ । ଅପବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଡାଇ ଯିବା ଉଚିତ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବୁଝାମଣା ସହିତ ଦୂର ହେବ । ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁପ୍ ରହିବା ଭଲ । ବିବାଦ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନେ ଛୋଟ ବାଧାକୁ ଭୟ ନକରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
ବିଛା: ଏହି ସପ୍ତାହ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଜାରି ରହିବ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାରେ ସଫଳତା ମିଲିବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବ । କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ, ସ୍ଥିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ହାସଲ କରିବେ । ଗପସପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ଖୁସି ରହିବ । ପରିବାରରେ ଭଲ ଘଟଣା ଘଟିବ । ଆପଣ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣ ଭଲ ଖବର ଶୁଣିବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଠପଢ଼ା କଲେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ।
ଧନୁ: ଏହି ସପ୍ତାହ ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଚାକିରିରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିବ । ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ସୁଯୋଗର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ସମୟୋଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବେ । ପରିବାରରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନେ କଠିନ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ମକର: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମକର ରାଶିର ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ । ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ । କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭକାମନା ଜାରି ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କ କଥାର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭଲ ଖବର ଶୁଣିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତିନାମା ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଅନିଚ୍ଛା ଯୋଗୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ । ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଯଦି ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ହାରିପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନେ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବିରକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଯଦି ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକମାନେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ହାସଲ ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ମିଶ୍ରିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ତୁରନ୍ତ ଲାଭ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଭଲ । ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ସଞ୍ଚୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆଶାନୁରୂପ ଜାରି ରହିବ । ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଘଟଣା ଘଟିବ । ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ସଫଳତା ଭଲ ଖ୍ୟାତି ଆଣିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ମୀନ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଏହି ସପ୍ତାହ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ । ଆପଣ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରିଚୟ ହାସଲ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଏକ ଭଲ ଖବର ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଗୃହ ଏବଂ ଯାନବାହନ ଯୋଗ ରହିଛି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ । ପାରିବାରିକ ସାନ୍ତ୍ୱନା ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ରହିବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କଲେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ ।