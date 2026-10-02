ଶୁକ୍ର ଓଲଟା ଚଳନ; ଏହି 4ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ସତର୍କ ଏବଂ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ !
ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖ (ଶନିବାର) ଦିନ 12:45ରେ, ଶୁକ୍ର ନିଜ ରାଶି ତୁଳାରେ ଓଲଟା ଗତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ।
Published : October 2, 2026 at 5:53 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ଧନ ଏବଂ ଭୌତିକ ସୁବିଧାର ଗ୍ରହ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ଶୁକ୍ର ଓଲଟା ଚଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ଅକ୍ଟୋବର 3 ତାରିଖ (ଶନିବାର) ଦିନ 12:45ରେ, ଶୁକ୍ର ନିଜ ରାଶି ତୁଳାରେ ଓଲଟା ଗତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ଏହି ଓଲଟା ଗତି ଆଗାମୀ 42 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ, ଯାହା ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିର ଜୀବନକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଶୁଭ ଗ୍ରହ ଓଲଟା ଗତି କରନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରଭାବର ଗତି ଏବଂ ତୀବ୍ରତା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ । ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଏହି ଓଲଟା ଗତି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି, ସୁଖଶାନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତ ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ 4ଟି ରାଶି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 42 ଦିନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସତର୍କ ଏବଂ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡିବ ।
ଏହି 4ଟି ରାଶି ଉପରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ:
ସିଂହ:
ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଘରେ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା କିମ୍ବା ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ କହିଥିବା କିଛି କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିପାରେ ଏବଂ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷ ଉପରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ ।
ବିଛା:
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଛା ରାଶିର ଲୋକମାନେ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ବୋଝର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବା କିମ୍ବା ଋଣ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଅଟକି ରହିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅବହେଳାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ମାମଲା ସମ୍ପର୍କରେ ତରବର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ।
ମକର:
ମକର ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ସମୟ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଷ୍ଟକର ହେବ । ଆପଣ ହଠାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଭଲଭାବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ।
ମୀନ:
ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଅତୀତର ପୁରୁଣା କିମ୍ବା ଲୁକ୍କାୟିତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ, କିଛି ଲୁଚାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବସି ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦୁର୍ବଳ ନହୁଏ ।
ସଙ୍କଟକୁ ଏଡାଇବା ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାର ଉପାୟ:
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଏହି 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ, ତେବେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସରଳ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ।
- ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତୁ । ମା'ଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳି ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା କିମ୍ବା ଖିର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ।
- ମନ୍ତ୍ର ଜପ: ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ନିୟମିତ ଭାବରେ 'ଓମ୍ ଶୂଂ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ' ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅତି କମରେ 108 ଥର (ଗୋଟିଏ ମାଳା) ଜପ କରନ୍ତୁ ।
- ଧଳା ଜିନିଷ ଦାନ କରିବା: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଗରିବ କିମ୍ବା ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚାଉଳ, କ୍ଷୀର, ଦହି, ଚିନି ମିଠା କିମ୍ବା ଧଳା ପୋଷାକ ଦାନ କରନ୍ତୁ । ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହୁଏ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ; ଅକ୍ଟୋବର 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହି 3ଟି ରାଶି, ଆସିପାରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା !
ଡିସେମ୍ବରରୁ ସିଧା ଚଳନ କରିବେ ଶନିଦେବ; ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗ, ୪ ରାଶିଙ୍କ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ !
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)