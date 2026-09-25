ରାଶିଫଳ:ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ !
25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ଶୁକ୍ରବାର ରାଶିଫଳ, ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ସମସ୍ତ ରାଶିର ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ..
Published : September 25, 2026 at 6:50 AM IST
ମେଷ: ଆପଣ କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଭଲ ଦିନ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଏବଂ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଘରେ ବାତାବରଣ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ। ନୂତନ ଆୟର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିବେ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ, ବିଶେଷକରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ। ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆଜି ରୋମାଣ୍ଟିକ ରହିବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ଭଲ। ନିବେଶ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଋତୁକାଳୀନ ଅସୁସ୍ଥତାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି।
ମିଥୁନ: ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ। କ୍ଳାନ୍ତି ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ। ଆପଣ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ନିଜ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
କର୍କଟ: କ୍ରୋଧ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅପରାହ୍ନରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଭ୍ରମଣରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉଦାସୀନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେମାନେ କିଛି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।
କନ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥତାରୁ ମୁକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଖୁସି ଆଣିବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ। ଆପଣ ଆଜି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ କିମ୍ବା କିଣାକାଟା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି।
ତୁଳା: ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପନା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଗତି କରିବେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଉତ୍ସାହଜନକ ହେବ। ଆପଣ ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ସତେଜ ଏବଂ ଉର୍ଜାଳୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ। ଆପଣ ଆଜି କାହା ସହିତ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ ନ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା କରିପାରେ। ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।
ବିଛା: ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରିବାରର କାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଅର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ନଦୀ କୂଳକୁ ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସରକାରୀ କାମରେ ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାନବାହାନ ଏବଂ ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାକୁ ସତର୍କତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ।
ଧନୁ: ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସମୟ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଆଗମନ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ସାନ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ।
ମକର: ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ଵାରା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ କମ୍ ସଫଳତା ପାଇବେ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଆଖି ସମସ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅନାବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ। ଆଜି କୌଣସି ନିବେଶ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଉତ୍ସାହିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହି ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ। ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ସମାଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ।
ମୀନ: ଲୋଭ କିମ୍ବା ଲୋଭରେ ପଡ଼ିବା ଏଡାନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ଏଡାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା ଏଡାନ୍ତୁ। ଏକାଗ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଆଜି ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ।