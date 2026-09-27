ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ !
27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ରବିବାର ରାଶିଫଳ, ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ସମସ୍ତ ରାଶିର ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ..
Published : September 27, 2026 at 6:37 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କାହାର ଭଲ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କାମରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ; ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ।
ବୃଷ: ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଅବିବାହିତ ଲୋକମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ଆଜି କିଛି ନୂତନ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ ଦିନ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ। ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଅଫିସ୍ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବେ।
ସିଂହ: ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ଦିନଟି ବିତାଇବେ। ଏକ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ, ଯାହା ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଦେଇପାରେ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଆପଣ କିଛି କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ସକାରାତ୍ମକ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଯାତ୍ରାର ମଜା ନେବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣ କାମରେ କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିନ। ଆପଣ କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ।଼
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ଘରୋଇ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ହାସଲ କରିବେ।
ବିଛା: ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆଜି ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଭବିଷ୍ୟତର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ପାରିବାରିକ ଚିନ୍ତା ମାନସିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ନୁହେଁ। ନିଦ ଅଭାବରୁ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ।
ମକର: ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଖୁସିର ଦିନ ବିତାଇବେ। ଆପଣ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆଜି ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ଛାତ୍ରମାନେ ସମୟକୁ ଅନୁକୂଳ ପାଇବେ । ବିରୋଧୀମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସଙ୍କେତ ଅଛି। ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଷ୍ଟକର କରିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକାଗ୍ରତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସଫଳତା ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଅଣଆଗ୍ରହୀ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ମୀନ: ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଉଚ୍ଚ ରହିବ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ। ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଜି ନିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।