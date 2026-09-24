ରାଶିଫଳ: ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି !
24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ଗୁରୁବାର ରାଶିଫଳ, ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ସମସ୍ତ ରାଶିର ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ..
Published : September 24, 2026 at 7:42 AM IST
ମେଷ: ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ । ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ସରକାରୀ କାମ ଭଲ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଧର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ମଜା କରିବା ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାମଲାରେ ଅବହେଳା ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ବୃଷ: ଆପଣ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ସେମାନେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତିର ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣ ସରକାରୀ ଲାଭ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ। ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ବିବାହିତ ଜୀବନ ମଧୁର ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଥ୍ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସିକୁ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ।
ମିଥୁନ: ମାନସିକ ଭାବରେ, ଆଜିର ଦିନଟି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କ୍ଳାନ୍ତି ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ। ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ୟା ହେବ। ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ସରକାରୀ କାମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଆଜି କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ତୀବ୍ର ଆଲୋଚନା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
କର୍କଟ: ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶ କରିବ। ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଅସୁବିଧାଜନକ ହେବ । ଟଙ୍କା କମାଇବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ। ଆଜି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ସମୟ ହେବ । ଶୀଘ୍ରତା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।
ସିଂହ: ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ବଦନାମ ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ଅଛନ୍ତି।
କନ୍ୟା: ପରିବାରରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଏବଂ ଉତ୍ସାହୀ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସି ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଜଣେ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କ ନିକଟରେ ହାର ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ମାତୃଘରୁ ଶୁଭ ଖବର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଯେକୌଣସି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ତୁଳା: ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ ଆପଣ ମହିଳା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସୁଖଦ ହେବ । ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ।
ବିଛା: ଆଜି କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ କଷ୍ଟର କାରଣ ହେବ । ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଯାନବାହାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ର ପରିଚାଳନା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ । କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ପାଣି ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ଦିନଟି ବିତାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି।
ଧନୁ: ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଭଲ ରହିବ । ଏହା ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ଆପଣ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ, ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ।
ମକର: ଏକ ସଂଯମ ସ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଭାବିଚିନ୍ତି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ସେୟାର ବଜାରରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ହୋଇପାରେ। ଗୃହିଣୀମାନେ ମାନସିକ ଅସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଭୌତିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଏକ ଭଲ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିବ। ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଏବଂ ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସହଜ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାଗୀଦାରୀ ଲାଭ ଆଣିବ।
ମୀନ: କୋର୍ଟ ମାମଲା କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ଆଜି ଏକାଗ୍ରତା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବ। ଅଧିକ ଲାଭ ଲୋଭ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତି ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାରବାରରେ ସତର୍କତାର ସହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ରହିବ। କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ। ଏହି ଦିନକୁ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ।