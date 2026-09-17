ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଆୟ !
17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ଗୁରୁବାର ରାଶିଫଳ, ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ସମସ୍ତ ରାଶିର ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ..
Published : September 17, 2026 at 6:41 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣିପାରିବେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ । ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣ ଅପରାହ୍ନରେ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କତାର ସହ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ସମୟକୁ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ ।
ମିଥୁନ: ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଏକ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନାରେ ବିତିପାରେ । ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କଳ୍ପନାଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଅପରାହ୍ନରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟିକ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ । ଏହି ସମୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯଦିଓ ନୂତନ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ । ଆଜି ଆପଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଏକ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ବିଦେଶରୁ ଲାଭଦାୟକ ସମାଚାର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ । ଆଜି ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି କାମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅନୁଚିତ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରହିବା, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଆପଣ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ବସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ । ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଯୋଜନା କରାଯିବ । ଆଜି ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହେବ ।
ତୁଳା: ଦିନଟି ଭଲରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଯଦି ଆପଣ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସଫଳ ହେବ । ଆପଣ ସଠିକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରିବେ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଅହଂକାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ।
ବିଛା: ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ । ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । କୋର୍ଟ ମାମଲା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅପରାହ୍ନରେ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଲାଭ ଦେଖାଯିବ । ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହଜରେ ହାସଲ କରିବେ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସତର୍କତାର ସହିତ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।
ମକର: ଆଜି ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନାରେ କାମ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ । ଆଜି ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ । କାହାକୁ ଧାର ଦିଆଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରନ୍ତି । ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ହେବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଜି ଏକ ଭଲ ସମୟ ।
କୁମ୍ଭ: ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆଜି ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଅଧ୍ୟୟନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ । ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରାଯିବ । ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ । ଅପରାହ୍ନରେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଭାଗୀତା ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଦିନଟି ସଫଳ ଏବଂ ଶୁଭ ହେବ ।
ମୀନ: କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଜ୍ୟୋତିଷ ମାମଲାରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ । ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ । ଅପରାହ୍ନ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣ ଲେଖାଲେଖିରେ ସକ୍ରିୟ ରହିପାରିବେ । ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖବର ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରେ ।