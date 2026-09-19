ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ହସ-ଖୁସିର ଦିନ ହେବ
19 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ଶନିବାର ରାଶିଫଳ, ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ସମସ୍ତ ରାଶିର ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ..
Published : September 19, 2026 at 6:41 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କିମ୍ବା ଘରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ବହୁତ କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ।
ବୃଷ: ଆଜି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ନହୁଏ ତେବେ ଆପଣ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବ। ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ। ଯାତ୍ରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଥକାପଣ ଆଣିବ। ଯୋଗ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସତେଜତା ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବା ଏବଂ ପାର୍ଟି ଯୋଜନା କରାଯିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମନୋରଞ୍ଜନର ସମସ୍ତ ଉପାୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ, ଉତ୍ତମ ଭୋଜନ ଏବଂ ଯାନବାହାନ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଖୁସି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତି ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ।
କର୍କଟ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହଜରେ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ।
ସିଂହ: ଆପଣ ଲେଖା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନୂତନ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଅଶାନ୍ତ ରଖିବ। ଆପଣଙ୍କ ସତେଜତାର ଅଭାବ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଜମି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର କାଗଜପତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଅପମାନର ଭୟ କରିବେ। ତେଣୁ, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।
ତୁଳା: ଆଜି, ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ତେଣୁ, ଆଜି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ନିକଟତର ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ପ୍ରଶଂସା ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ସମୟ।
ବିଛା: ଆଜି ମଧ୍ୟମ ଲାଭର ଦିନ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ପାରିବାରିକ ବିବାଦକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମ୍ଭବ। ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ଚିନ୍ତା ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମନ୍ଥର କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ନକାରାତ୍ମକ ମାନସିକତାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ଭୁଲ କାମ କିମ୍ବା ଆଇନ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ।
ଧନୁ: ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଏକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ଫଳାଫଳ ନମିଳିଲେ ଆପଣ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିବ। ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି କାମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଶୀଘ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧର୍ଯ୍ୟ ବହନ କରନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଭଲ। ଅବିବାହିତମାନେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥିର କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ସହକର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ପାଇବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଆପଣ ଘରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ କାହାକୁ ଋଣ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ। ଆପଣ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ରହିବ।