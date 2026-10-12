ରାଶିଫଳ: ଆଜି ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି !
12 ଅକ୍ଟୋବର 2026 ସୋମବାର ରାଶିଫଳ, ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ସମସ୍ତ ରାଶିର ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
Published : October 12, 2026 at 6:42 AM IST
ମେଷ: ଆପଣ ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରି ଦିନଟି ବିତାଇବେ। ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର କିଣିବେ। ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ବୃଷ: ଆଜି ଦିନଟି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ବିରାଜମାନ କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କିଛି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରାଯିବ। ଆଜି ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଆପଣ ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତିରେ ମଧ୍ୟ ହଜି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ।
ମିଥୁନ: ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବାଦବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅପରାହ୍ନରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ପେଟରେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରହି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ।
କର୍କଟ: ଆପଣ ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଭୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ହତାଶା ପ୍ରବଣ ହେବ। ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ । ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ନିଦ୍ରାହୀନତା କଷ୍ଟକର ହେବ। ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଆଘାତ ନ ଦେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାମରେ ଶୀଘ୍ରତା କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ କାମ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କାମ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ଯୋଜନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ବୈଠକ କିମ୍ବା ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ।
କନ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ବିରାଜମାନ କରିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମୟର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ଆପଣ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଉଷ୍ମ ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଆଲୋଚନା ଏଡାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଏଡାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷମତା ଶୀର୍ଷରେ ରହିବ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈଚାରିକ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ଆଣିବ। ଆପଣ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର, ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ଶୁଭ।
ବିଛା: ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଳାନ୍ତି ଏବଂ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶାରୀରିକ ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ। ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଆଜି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କିମ୍ବା ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କୋର୍ଟ ମାମଲା ସହିତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ; ନଚେତ୍, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସ୍ମରଣୀୟ ହେବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ। ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।
ମକର: ଆଜି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଛାତ୍ରମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଗପସପ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସତେଜତାର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ହରାଇବ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମନୋରଞ୍ଜନ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ମୀନ: ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ସହଭାଗୀ ବ୍ୟବସାୟ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ପାଚନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।