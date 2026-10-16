ରାଶିଫଳ: ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି !
ଆଜି 16 ଅକ୍ଟୋବର ଶୁକ୍ରବାର, ନବରାତ୍ରିର 6ଷ୍ଠ ଦିନ । ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ସମସ୍ତ ରାଶିର ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
Published : October 16, 2026 at 6:42 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ । ଅପରାହ୍ନରେ କାମ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଲାଭଦାୟକ ।
ବୃଷ: ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ଏବଂ ବାହାରକୁ ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେ । ଧୀରେ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ପରିବାରରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୂତନ କାମ ମିଳିପାରେ । ଯଦି ଆପଣ କାମକୁ ବୋଝ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ତେବେ ଭୁଲ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ । ଆଜି କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଉର୍ଜାଳୁ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ବୃଦ୍ଧି ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉପରେ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଭଲ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ ।
କର୍କଟ: ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଏକାଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ଆଣିବ । ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସତେଜ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତଥାପି, ଆପଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ନିବେଶ ଯୋଜନାରେ କାମ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ସମାନ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବେ । ବୌଦ୍ଧିକ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସେୟାର ବଜାରରେ କୌଣସି ବିପଦ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା ଭବିଷ୍ୟତରେ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ହଠାତ୍ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ସମୟ । ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ । ଅପରାହ୍ନରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଆପଣ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆଜି ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ କିମ୍ବା କାଗଜପତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଯାନବାହାନ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ ସତର୍କତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ବାହାରକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ନକାରାତ୍ମକତା ପ୍ରବଣ ହେବେ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିବ । ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା, ଖରାପ ଭାବନା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରବଣ ହେବ । ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ ।
ବିଛା: ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ । ଆପଣ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ଦିନଟି ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ଅପରାହ୍ନରେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନୀରବ ରହିବା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଏଡାଇବାକୁ ପଡିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ ନାହିଁ । ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ପୁରୁଣା ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥତା ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଧୀରେ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ରତା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିପାରେ । ଆପଣ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଟିକେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । କାମରେ କାମ ଭାରୀ ହେବ, ଯଦିଓ ଅପରାହ୍ନରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ । ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ ।
ମକର: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏବଂ ସ୍ବାମୀ/ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖଦ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ । ଅପରାହ୍ନରେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ବିବାଦରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହରାଇବାର ଭୟ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଭଲ ରହିଛି ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଋଣ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଏକ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ଆପଣ କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ସନ୍ତୋଷଜନକ ପ୍ରଗତିରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଖୁସି ପାଇଁ କିଛି କିଣି ପାରନ୍ତି ।
ମୀନ: ଆପଣ ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଥକାପଣ ଉଭୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ କାମରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏକାଗ୍ରତା ଅଭାବରୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଟିକେ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।