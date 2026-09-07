ରାଶିଫଳ: ଆଜି ଏହି ରାଶିର ବ୍ଯକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ
ଆଜି 7 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୋମବାର, କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ
Published : September 7, 2026 at 6:42 AM IST
ମେଷ: ସକାଳ ନୂଆ କାମ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆଜି ସରକାରୀ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ । ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ । ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାର, ଅନେକ କାମ ଅସମାପ୍ତ ରହିଯିବ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପରିବାର ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିବ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣ ଦିନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିବାରେ ବିତାଇବେ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନତାର ସହ ନିବେଶ କରିବା ଉଚିତ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ମିଥୁନ: ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାରର ସମର୍ଥନରେ, କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଗୁଣାତ୍ମକ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ପାଇବ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ କାମକୁ ବୋଝ ଭାବିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କରିବା ଉଚିତ । ଏକ ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ଖୁସି ଆଣିବ । ଏହା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ସତେଜ ଦିନ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ।
କର୍କଟ: ଆୟ କମ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । ଅପରାହ୍ନରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ । ପରିବାର ସହିତ ଦିନଟି ଖୁସିରେ ବିତିବ । ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ । ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଫିସ୍ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମୟ ମଧ୍ୟମ ।
ସିଂହ: ଆଜି କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆବେଗ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣତା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଜି ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ । ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଜି କାମର ଚାପ ଅଧିକ ରହିପାରେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ । ଅପରାହ୍ନରେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । କୌଣସି ବିଷୟରେ ଶୀଘ୍ରତା କରିବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ । ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ । ଆଜି ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭର ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭୀ ହେବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମୟ ଭଲ ।
ତୁଳା: ଆଜି ସକାଳେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ । ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଅଫିସ ପରିବେଶରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ ଦେବ । ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ବିଛା: ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ବଜାୟ ରଖିବେ । ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଅସୁବିଧା ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଆଜି ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଭଲ । ଭାଗୀଦାରୀରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମତଭେଦ ନାହିଁ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ । ଆପଣ ସକାଳେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ । ଅପରାହ୍ନରେ, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ । ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତା ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଦେବ । ଆପଣ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ମକର: ଆଜି ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ । ଯାନବାହାନର ବିଳାସ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛିଟା ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବେ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ କିମ୍ବା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷର ଅଭାବ ରହିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅପରାହ୍ନରେ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ କିଣାକାଟାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଏହା ଲାଭଦାୟକ ସମୟ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ ।
ମୀନ: ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ । କଳା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ମିଳିପାରେ । ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅପରାହ୍ନରେ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ । ମନ ଏବଂ ବାଣୀରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ।