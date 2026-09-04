ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ସଫଳ ଦିନ
ଆଜି 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶୁକ୍ରବାର, କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : September 4, 2026 at 6:39 AM IST
ମେଷ: ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କଳାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ସେମାନଙ୍କ କଳାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ସତେଜତା ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ଉର୍ଜାଳୁ ରହିବେ । ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଭ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟ ବିତିପାରେ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଇପାରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧୁର ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ ।
ମିଥୁନ: ସଂଯମ ଆଚରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବ । ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ନକରିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ କରିପାରେ । ଆପଣ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପରିବାରରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ । ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ୟା ହେବ, ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
କର୍କଟ: ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଖୁସି ଆଣିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି । ଶୁଭ ସୁଯୋଗ ଆସିବ । ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ ପାଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣ ଏକ ସୁଖୀ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ।
ସିଂହ: କାମ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଏବଂ ସଫଳ ଦିନ । ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ । ଅପାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଜମି ଏବଂ ଯାନବାହାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । କ୍ରୀଡା ଏବଂ କଳାରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ବୃଦ୍ଧି ଆୟର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । କଠୋର କଥା କିମ୍ବା ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଜରୁରୀ । ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆୟ ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେବ । ବିଳମ୍ବରେ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା କରିପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ କେବଳ ଲାଭ ଦେଖିବେ । ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି । ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବାର ସୂଚନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ ।
ଧନୁ: ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ମନେ ହେଉଛି । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାସଲ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ । ଏହା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆଜି ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ସେମାନେ ଏକ ନୂତନ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଏହି ମାନସିକ ସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବେ ନାହିଁ । ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ଏଡାନ୍ତୁ, କାରଣ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନ ଥାଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଘରର ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅସନ୍ତୋଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବ । ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରିବେ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଆପଣ ଅଫିସରେ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ଜମି, ଘର କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ ପାଇଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । କୌଣସି ପ୍ରକାରର କ୍ଷତି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ମୀନ: ଆଜିର ଦିନଟି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିର ଦିନ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭାଗୀଦାରୀରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଶେଷ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଘନିଷ୍ଠତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ପ୍ରଗତି ଦେଖିବେ । ଆପଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ସମୟ ଭଲ ରହିବ, ଯଦିଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।