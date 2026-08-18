ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ତୁଳା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର,ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲାଭ ଫଳ
ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ ତାରିଖ । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : August 18, 2026 at 6:58 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ଅଗଷ୍ଟ ୧୮, ୨୦୨୬ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ତୁଳାରେ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ସାମାଜିକ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ । ଆପଣ ମଜା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାଗୀଦାରୀ ଲାଭ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ।
ବୃଷ: ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ । ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାତୃପକ୍ଷରୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆଜି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସମୟରୁ ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି।
ମିଥୁନ: ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ନୁହେଁ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ । ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିତର୍କ ସମୟରେ ମାନହାନି ଏଡନ୍ତୁ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଉତ୍ସାହ ହ୍ରାସ କରିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ସମୟ ରହିବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣ ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ମନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ହଠାତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସଜାଇବାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜି ଜଣେ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ।
ସିଂହ: ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଖୁସି ରହିବେ। ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ।
କନ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କ ମନ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଆମଦାନୀ-ରପ୍ତାନି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଅପରାହ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ରହିବ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ । ଆପଣ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଦୃଢ଼ ବୈଚାରିକ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ଆଣିବ । ଆପଣ ନୂତନ ଅଳଙ୍କାର, ପୋଷାକ, ହବି ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାଥ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ । ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
ବିଛା: ଆଜିର ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ବିତିବ। କ୍ଳାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ସତର୍କତାର ସହିତ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। କୋର୍ଟ ମାମଲା ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସଂଯମତା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ଆଣିବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହୋଇପାରେ । ଆରୋଗ୍ୟ, ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଆୟ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ। ଆପଣ ସରକାରୀ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ପାଠପଢ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଜି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ସମାଧାନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ହାଲୁକା କରିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହନ୍ତୁ । ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଲାଗି ରହିପାରେ । ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଥକ୍କା ଏବଂ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଥଣ୍ଡା, ଆସ୍ଥମା ଏବଂ କାଶ ସହିତ ପେଟ ସମସ୍ୟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।