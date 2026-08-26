ରାଶିଫଳ: ଆଜି ଏହି ରାଶିର ବ୍ଯକ୍ତିଙ୍କ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ !
ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖ, ବୁଧବାର, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : August 26, 2026 at 6:44 AM IST
ମେଷ: ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରକଳ୍ପ ସରକାରୀ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅଫିସ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଥକ୍କାପଣ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ । ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମତା ସହିତ କାମରେ ସହଜରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଭକ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ । ଆପଣ ଆଜି ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ଆପଣ ବିଦେଶ ସହ ଜଡିତ କାମରେ ସଫଳ ହେବେ । ବ୍ୟବସାୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିବ । ଏବେ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଘରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ ।
ମିଥୁନ: କୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ଔଷଧ କିମ୍ବା ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ନୁହେଁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ହେବ । ପରିବାର ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ । ଆପଣ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ ।
କର୍କଟ: ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଏବଂ ପ୍ରେମର ଭାବନା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ । ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସର ବିରାମ ସାମଗ୍ରୀ, ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଯାନବାହାନ କ୍ରୟ ସମ୍ଭବ ହେବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବିଦେଶରେ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ । ସହଭାଗୀତା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସଫଳ ହେବ । ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି ।
ସିଂହ: ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ । ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଟିକିଏ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେ ବ। ସରଳ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ କରିବ । ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି କାମ କରିବ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି କାରଣରୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆପଣ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗର ଅଭିଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କାମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ନ ହୋଇପାରେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେୟାର ବଜାରରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ, ଏବଂ ଏହା ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ।
ବିଛା: ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିରେ ଦିନଟି ବିତାଇବେ। ଆପଣ ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ବିଫଳ ହେବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ।
ଧନୁ: ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏଡାନ୍ତୁ । ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହେବ । ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ବାଧା ଦେବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ନାହିଁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଅପରାହ୍ନରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ।
ମକର: ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଅନୁକୂଳ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ରହିବ, ତେଣୁ ଯାନବାହାନ ବ୍ୟବହାର ସତର୍କତାର ସହ କରନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । କାମରେ କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆର୍ଥିକ କାରବାର କିମ୍ବା ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । କୋର୍ଟ ମାମଲାକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । କ୍ଷତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ରହିବ ।
ମୀନ: ଆଜି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରନ୍ତି ଏବଂ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ବ୍ୟବସାୟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିବ । ଆପଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବେ ।