ରାଶିଫଳ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି !
10 ଅକ୍ଟୋବର 2026 ଶନିବାର ରାଶିଫଳ, ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ସମସ୍ତ ରାଶିର ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
Published : October 10, 2026 at 6:40 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଦିନଟି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ । ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସତେଜ ଏବଂ ଉର୍ଜାବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ଆଣିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ।
ବୃଷ: ଆପଣଙ୍କ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ । ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦର, ଶାନ୍ତ, ସରଳ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆପଣ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ । ପଠନ ଏବଂ ଲେଖାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆପଣ ପ୍ରଗତି କରିବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପେଟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି, ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବିଚଳିତ ରଖିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ । ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ କିଣିବା କିମ୍ବା ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ । ଏହା ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାର ସମୟ । କୌଣସି କାମରେ ଶୀଘ୍ର ନଯାଆନ୍ତୁ ।
କର୍କଟ: ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ-ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ରହିବେ । ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ । ଆଜି ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ । ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦ ହେବ, ଭାବନା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ ।
ସିଂହ: ଆଜି, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ । ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ କଥା କାହାକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ । ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମରେ ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ । ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ବାଣୀ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ । ଆପଣ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଯାତ୍ରାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇବ ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଆୟ ତୁଳନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅଯଥା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ହରଣ କରିବ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଶାନ୍ତି ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବୟସ୍କଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଭ୍ରମଣର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅବିବାହିତମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ।
ଧନୁ: ଆଜି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତାର ଦିନ । ଆପଣ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ସଂଗଠିତ ଏବଂ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ । ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକତା ଦୂର ହୋଇଯିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ ।
ମକର: ଆଜି, ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ । ଆପଣ ସାହିତ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆପଣ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ତଥାପି, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ । ଅଧିକ କାମ କରିବା ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ । ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ।
ମୀନ: ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଏହା ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆଜି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଶ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ । କଳାକାର ଏବଂ ଲେଖକମାନେ କିଛି ଭଲ କାମ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ । ସେମାନେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରନ୍ତି । ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଯାନବାହାନ କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ।