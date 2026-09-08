ଆଜି ରାଶିଫଳ; କର୍କଟ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ବଦଳିବ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ...
ଆଜି 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଙ୍ଗଳବାର । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି ରାଶିଫଳ...
Published : September 8, 2026 at 7:03 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8, ମଙ୍ଗଳବାର । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର କର୍କଟ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି କାହାର କଥା ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ । ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ଭଲ ହେବ । ଆଜି ସମ୍ପତ୍ତିର ଦଲିଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଏହି ସମୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଆଘାତ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ । ପାରିବାରିକ ବିଷୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ହେବେ। ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ନିକଟତର ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିରୋଧୀମାନେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ସମୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବିଳମ୍ବ ହେବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଦିନ ରହିବ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ଦେଖାଯିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ।
କର୍କଟ: ଆପଣ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନୋବଳ ଉଚ୍ଚ ରହିବ । ସକାରାତ୍ମକ ରହିବା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଉପଭୋଗ କରି ଦିନଟି ବିତାଇବେ । ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣ ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଯୁକ୍ତିତର୍କର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ନ ହେବା ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ଅନାବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ । ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ । ବନ୍ଧୁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ନୂତନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ । ଆପଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ । ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ହେବ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭାଗ୍ୟ ଥିବାରୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବେ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରାଶାର କାରଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ।
ଧନୁ: ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣ କାମରେ ଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ। କାମ ବୋଝ ପରି ଲାଗିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଭୁଲ କିମ୍ବା ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣ କ୍ଷତି ସହିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ସମୟ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସତେଜତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଯାତ୍ରାର ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ରହିବ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏକ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ। ଆଜି, ଆପଣ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମକୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ।
ମୀନ: ଆପଣ ଆଜି ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଦୁନିଆରେ ରହିବାର ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ଆପଣ ଲେଖା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତାର ଭାବନା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ଆପଣ ସେୟାର ବଜାରରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ଆଜି ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଆଶା କରିପାରିବେ।