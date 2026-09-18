ରାଶିଫଳ; ବିଛା ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ବଦଳିବ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ
ଆଜି ୧୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଶୁକ୍ରବାର । କିପରି କଟିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ? କେଉଁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : September 18, 2026 at 6:54 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ । ଚନ୍ଦ୍ର ଆଜି ବିଛା ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଏଡନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ଯାନବାହାନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କାମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ। ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେ। ଧୀରେ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ପରିବାରର କାହା ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ଆଜି ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟାପିବ। ସୁଖଦ ଘଟଣା ଘଟିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। କ୍ରୋଧ ଅଧିକ ରହିବ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଆକ୍ରମଣକୁ ଏଡାନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ।
କର୍କଟ: ଆଜିର ଦିନଟି ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆପଣ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଯାତ୍ରା କଷ୍ଟକର ହେବ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଆଜି ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ପରିବାରର ଛୋଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବରେ ବିତାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତଥାପି, ଆପଣ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ନିବେଶ ଯୋଜନାରେ କାମ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ। ଛାତ୍ରମାନେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବୌଦ୍ଧିକ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେୟାର ବଜାରରେ କୌଣସି ବିପଦ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ।
କନ୍ୟା: ଆପଣ ଆଜି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ। ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ହାସଲ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକତା ପ୍ରବଣ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଲାଗି ରହିବ। ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା, ଆପଣଙ୍କର ଦୋଷ ଭାବନା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରବଣ ହେବ। ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ କଷ୍ଟକର ହେବେ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ଦିନଟି ବିତାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ସଂଯମ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମୟସୀମାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧାଜନକ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସ୍ଥିର ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କୋର୍ଟ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଆଜି ଆପଣ କାମରେ କିଛି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ। ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ।
ମକର: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖଦ ଘଟଣା ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। ଅପରାହ୍ନରେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ସମୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବିବାଦରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହରାଇବାର ଭୟ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଋଣ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଆପଣ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ସନ୍ତୋଷଜନକ ପ୍ରଗତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ।
ମୀନ: ଆପଣ ଆଜି ସାହିତ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଥକାପଣ ଉଭୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ କାମ କୌଣସି ବାଧା ବିନା ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ।