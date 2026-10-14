ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବଢ଼ିବ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତି ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ !
ଆଜି 14 ଅକ୍ଟୋବର ବୁଧବାର, ନବରାତ୍ରିର 4ର୍ଥ ଦିନ । ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ସମସ୍ତ ରାଶିର ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
Published : October 14, 2026 at 7:36 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଗଭୀର ଚିନ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ରହସ୍ୟମୟ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅସୁବିଧାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମୟସୀମାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଏବଂ ମାନସିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବେ। ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିବେ । ବିଦେଶ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟତ୍ର ଭଲ ଖବର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧୁର ରହିବ । ବୈବାହିକ ସୁଖ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକତା ରହିବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦମୟ ରହିବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ମନୋରଞ୍ଜନ ଉପରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ। ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ।
କର୍କଟ: ଆଜି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ। ଆପଣ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ। ଆଜି ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ।
ସିଂହ: ଆଜିର ଦିନଟି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ଅଧିକ କଳ୍ପନାଶୀଳ ହେବେ। ଜଣେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ସାରା ଦିନ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ପ୍ରଗତି ବିଷୟରେ ଖବର ପାଇବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣ ଆଜି ଦାନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହେବେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ମା’ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଏହା ଅନୁକୂଳ ସମୟ ନୁହେଁ । ଯାନବାହାନ ଏବଂ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ଦୁର୍ବଳ ରହିବ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ରହିବ। କଠୋର ହେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତିତ ରହିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭର ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ବଜାୟ ରହିବ। ନକାରାତ୍ମକତା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି କରିପାରେ।
ଧନୁ: ଆଜି ଟିକେ ଅସୁବିଧାଜନକ ମନେ ହେଉଛି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଚରଣ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହେବ ଏବଂ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ । ଏକ ଉଗ୍ର ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବ । ଆଚରଣ ଏବଂ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। କୋର୍ଟ ମାମଲା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଅପରାହ୍ନରେ କିଛି କାରଣରୁ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ।
ମକର: ଆଜି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସଫଳତାର ଅଭାବରୁ ନିରାଶା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବେଶ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହିବ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟିକ ମାମଲାରେ ସରକାରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କୋର୍ଟ ମାମଲା ପରିଚାଳନା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଖୁସି ପାଇବେ। ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବିବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆଜି ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ। ଆପଣ କାହାଠାରୁ ଋଣ ଫେରି ପାଇପାରିବେ। ବକେୟା ରାଶି ପରିଶୋଧ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ। ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ସରକାରୀ କାମରୁ ଲାଭ ପାଇବେ।