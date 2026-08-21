ରାଶିଫଳ: ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି
ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର, ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : August 21, 2026 at 6:41 AM IST
ମେଷ: ଆଜି, ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେବ । ଆପଣ ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ବିଜ୍ଞାନ ଶିଖିବାରେ ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି । ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଶୁଭ ସମୟ ନୁହେଁ । ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ମଧ୍ୟମ ।
ବୃଷ: ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରାର ମଜା ନେଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ହାସଲ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଘରୋଇ ଜୀବନର ସୁଖ ମଧ୍ୟମ ରହିବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟାପିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ନିରର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ । ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । କ୍ରୋଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
କର୍କଟ: ଆଜିର ଦିନଟି ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଦିନଟି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କାମରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଫାଟ କିମ୍ବା ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ମାନହାନିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।
ସିଂହ: ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶ କରିବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଘରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ଜମି, ଘର ଏବଂ ଯାନବାହାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଭାବପ୍ରବଣତାରେ ବହନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସରେ ଚିନ୍ତା କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ । ଆପଣ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ କାମ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ସଫଳ ପାଇବେ । ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମଧ୍ୟମ ସମୟ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ନୂତନ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜିଦ୍ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସାନ ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ।
ବିଛା: ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଉପଭୋଗ କରି ଦିନଟି ବିତାଇବେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ରହିବେ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଭଲ ଖବର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ। ଯାତ୍ରା ଭଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସିରେ କଟିବ । ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଖୁସିରେ ବିତିବ।
ଧନୁ: ଆଜି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ । କୌଣସି କାମରେ ଶୀଘ୍ର ନଯାଆନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଖରାପ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଔଷଧ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଭୁଲ ଦିଗକୁ ଯାଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ହୋଇପାରେ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ କାମ କରିବା ସଫଳତା ଆଣିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ।
ମକର: ଲାଭଦାୟକ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିଛି ଶୁଭ ଘଟଣା ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଥିବା ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀ ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ । ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଆରାମ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିନ ।
ମୀନ: ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ବିରୋଧୀମାନେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବେ, ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବ । ସରକାର ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ।