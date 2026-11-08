ରାଶିଫଳ: ଦୀପାବଳୀରେ ଚମକିବ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ଯ, ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ !
Daily Horoscope: ଆଜି, ନଭେମ୍ବର 8 ରବିବାର, ଶୁଭ ଦୀପାବଳୀ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ।
Published : November 8, 2026 at 6:38 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଶୁଭ ଦୀପାବଳୀ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ ଯାନର ବିଳାସ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ସରଳ ଆଚରଣ ବଜାୟ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।
ବୃଷ - ଆଜି ଶୁଭ ଦୀପାବଳୀ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମାତୃପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ। ସହକର୍ମୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟକ ହେବେ। ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ। ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲୋଭିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରାହ୍ନ ସମୟ ଭଲ ରହିବ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଶୁଭ ଦୀପାବଳୀ । ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଘରେ ପରିବେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ। ଆପଣ ଆଜି ଖୁସି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ବାହାରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ।
କର୍କଟ:- ଆଜି, କିଛି ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସକାଳେ ଟିକେ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରାଇବ। ଆଜି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଜମି ଏବଂ ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବନ୍ଧୁ ରହିବେ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଆଜି କିଛି ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ।
ସିଂହ: ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଭାଗୀତା ଲାଭ ଆଣିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସୁଧ, ଦଲାଲି ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହି ଆୟ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବ। ଭଲ ପୋଷାକ ଏବଂ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ। ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ।
କନ୍ୟା: ଆଜି, ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହଜନକ ଏବଂ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ। କଳା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିନ। ଛାତ୍ରମାନେ କ୍ରୀଡା କିମ୍ବା କଳା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ କୌଣସି ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅପରାହ୍ନରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଉର୍ଜାଳୁ ହେବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ।
ବିଛା: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ନେହ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକୂଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ ମିଳିପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଧନୁ: ଆଜି, ଆପଣ ପ୍ରେମର ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ, ଏବଂ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଲାଭ ହେବ। ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯିବ। ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ମକର: ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଧନ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସରକାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପାରିବାରିକ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ଆଣିବ। ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ସନ୍ତୁଳିତ ହେବ। ଆପଣ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନୂତନ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ କିଣି ପାରନ୍ତି।
କୁମ୍ଭ: ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଗାଡି ଚଲାଇବା କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ। ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତିବ।
ମୀନ: ଆଜି, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସ୍ଥଗିତ ପାଣ୍ଠି ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ। ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯିବାରୁ ରୋକିବ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ।