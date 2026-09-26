ରାଶିଫଳ: ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି
ଆଜି 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ଶୁକ୍ରବାର । ଆଜିର ରାଶିଫଳ । ସମସ୍ତ ରାଶିର ଆଜି ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
Published : September 26, 2026 at 6:44 AM IST
ମେଷ: ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ; ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ନିବେଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି। ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଆପଣ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଓ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ବୃଷ: ଆଜି ଏକ ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଖୁସି ଓ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣ ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ ଏବଂ ଧନଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ମିଥୁନ: ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଦେଖାଦେଇପାରେ; ବାହାରର ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର ହୋଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିନପାରେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶାନ୍ତ କରିପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ପୁନର୍ବାର ଉପୁଜିପାରେ। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ ଏବଂ ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ଓ ବିଶ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ କଟିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍। ବିଦେଶରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ।
କର୍କଟ: ଆଜି ନିଜ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ; ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋନିବେଶ କରିବା ସହଜ ହେବ। ନିଜ ରାଗ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ପୁରୁଣା ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଉପୁଜିପାରେ। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ଓ ବିଶ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଅତିବାହିତ ହେବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଖବର ପାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ।
ସିଂହ: ଆଜି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁ ଓ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖଦ ହେବ। କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ରାଗ ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ଆସିପାରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଅର୍ଥାଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିରାଶ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ।
କନ୍ୟା: ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇ ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସୁଖଦ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ଓ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପରାହ୍ନ ସମୟ ମନୋରଞ୍ଜନରେ କ ଅପରାହ୍ନରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖ୍ୟାତି ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ନେଇ ଆସିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ।
ତୁଳା: ଆପଣ ନିଜର ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖାଲେଖି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ। ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅପରାହ୍ନରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମିଳିଥିବା ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଖ୍ୟାତି ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଣିଦେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭର ସଙ୍କେତ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେବ।
ବିଛା: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଅଟେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଦ୍ଖୋର ମନୋଭାବ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ୍; ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣ ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହଜ ହେବ। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନରେ ମାନସିକ ସ୍ଥିରତାରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିତକର ହେବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ସପିଂ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଧୁ ଓ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବିତାଇପାରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ କିଛି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଗଜପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ଅତ୍ୟଧିକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଯୋଗୁଁ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଖରାପ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅଫିସ୍ କାମରେ ମନୋନିବେଶ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ଆଜି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବାର ସଙ୍କେତ ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଭାଇ-ଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ସ୍ନେହ ପାଇବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯଦିଓ ଆଜି କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ ଯୋଜନା ନ କରିବା ପରାମର୍ଶଯୋଗ୍ୟ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ।
ମୀନ: ଆର୍ଥିକ କାରବାର, ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କିମ୍ବା ନିବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଆଜି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତରବରିଆ ହେଲେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆଇନଗତ ମାମଲା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାବଧାନତାର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ନିଜ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଉପରେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହ ଗାଡ଼ି ଚଳାନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧାର୍ମିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ।