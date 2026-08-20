ରାଶିଫଳ: ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି !
ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : August 20, 2026 at 6:42 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ବିଶେଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେବେ । ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ବିଜ୍ଞାନର ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ । କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ । ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇପାରେ । କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ବିରୋଧୀମାନେ କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମତାମତକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ । ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ନିକଟତର ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ସାମାଜିକ ସମାବେଶକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ, ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବେ । ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବୈଠକରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ ।
ମିଥୁନ: ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରଖିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନରେ ଅଫିସରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ କିମ୍ବା ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହି ସମୟରେ, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚିନ୍ତା ହେବ ନାହିଁ ।
କର୍କଟ: ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ଦିନଟି ବିତାଇବା ଉଚିତ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରେମିକ/ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଯେକୌଣସି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଆପଣ ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ ।
ସିଂହ: ଆଜି କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭବ ଅଛି । ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଜମି, ଘର, ଯାନବାହାନ କିଣିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଅନୁକୂଳ ସମୟ ନୁହେଁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ହତାଶା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆଜି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବ । ଯେକୌଣସି ଭୁଲ ପାଇଁ ପରିବାରକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ସଫଳତା ପାଇବେ । ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଭାଇଭଉଣୀ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ । ସାନ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ହେବ, ଏବଂ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଜି ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ।
ତୁଳା: ଜିଦ୍ ଛାଡି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ । ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳତା ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ମାନସିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଷ୍ଟକର କରିବ । ଆଜି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ । ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମତଭେଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିପାରେ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ । ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇ ପାରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ଘରେ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିପାରେ । ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ପାଇପାରନ୍ତି । ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ।
ଧନୁ: କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଯୁକ୍ତିତର୍କର କାରଣ ହୋଇପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଚରଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ମାନସିକ ଚିନ୍ତା କଷ୍ଟ ଦେବ । ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୂଜା ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ, ପ୍ରିୟଜନ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
ମକର: ଆଜି ତୁମର ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ । ତୁମେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବେ । ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପୁଅଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି । ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରାଯିବ । ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ଖୁସି ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମାନସିକ ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି, ସାନ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ।
ମୀନ: ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ ନ କରିବାକୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସତର୍କତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇବ । ବିରୋଧୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ବିଫଳ ହେବେ । ଆଜି ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏଡାଇବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।