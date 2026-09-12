ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ: କନ୍ୟା ରାଶିରେ କରିବେ ପ୍ରବେଶ, କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ରହିବ ପ୍ରଭାବ ?
ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ସଂଯୋଗ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା ସମସ୍ତ ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ।
Published : September 12, 2026 at 1:40 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହିନ୍ଦୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି । ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହା ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛି । ଏହା ପରେ, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ପରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ, ନିଜର ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ । ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିବେ । ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶିର ଶାସକ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ସଂଯୋଗ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା ସମସ୍ତ ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ।
କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ?
ମେଷ:
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କନ୍ୟା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ ମେଷ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସକାରାତ୍ମକ ସମ୍ଭାବନା ଆଣିପାରେ । ପ୍ରେମ ଜୀବନ ନିକଟତର ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରେ । ତଥାପି, ମତାମତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାବନାକୁ ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଖିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗତି ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଯଦିଓ ଦାୟିତ୍ବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କାମ ମଧ୍ୟ ଗତି ପାଇପାରେ । ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସରେ ଅସାବଧାନତା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ସମୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଉପାୟ:
ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ, ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଏବଂ ଲାଲ ଫୁଲ ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ, କୌଣସି ଅଭାବୀ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ ।
ବୃଷ:
ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ଲାଭ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ନିଜ ଉପରେ ଜିଦ୍ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭଲ । ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସମର୍ଥନ କିମ୍ବା ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବଜାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ । ପୁରୁଣା ଋଣ ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ । ଛାତ୍ରମାନେ ଏହି ସମୟକୁ ଅନୁକୂଳ ପାଇବେ, ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି । ତଥାପି, ପାଚନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।
ଉପାୟ:
ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପରେ, ଜଣେ ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଦାନ କରନ୍ତୁ । ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସେବା କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ।
ମିଥୁନ:
ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ସମ୍ପର୍କ, କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ସୁଯୋଗ ଆଣିପାରେ । ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଘନିଷ୍ଠ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ସୁଧାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ ହୋଇପାରେ । ନିବେଶ, ସେୟାର ବଜାରରେ ବିପଦକୁ ନ ବୁଝି ନିବେଶ କରିବା ଅନୁଚିତ । ବୃଦ୍ଧି ଆୟ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହେବ, ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ସୁଖ ଏବଂ ସୁବିଧା ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଘରେ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ।
ଉପାୟ:
ରବିବାର ଦିନ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଏକ ପୁସ୍ତକ, ନୋଟବୁକ୍ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ । ସକାଳେ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସି ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
କର୍କଟ:
କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବୈବାହିକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ । ନୂତନ ଯୋଜନା ଏବଂ ନବସୃଜନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ବାଧା ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାରେ ଯିବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି । ସରକାରୀ ବିଭାଗ ସହ ଜଡିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ । ଏକ ସ୍ଥିର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶକୁ ଏଡନ୍ତୁ । ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ ଏହି ସମୟର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେକାଂଶରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ ।
ଉପାୟ:
ରବିବାର ଦିନ, ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳରେ ଅସହାୟଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଲାଲ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ହେବ ।
ସିଂହ:
ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ସାଧାରଣତଃ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ତିନୋଟି ଗ୍ରହର ସଂଯୋଗ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ଏହି ସମୟରେ ନୂତନ ଋଣ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ ହେବ । ଆଖି ପୋଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଥକ୍କାପଣ ଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ।
ଉପାୟ:
ରବିବାର ଦିନ, ଅଭାବୀ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ଅର୍ପଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେବ ।
କନ୍ୟା:
ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ଦେଖାଯିବେ । ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କେତେକ ସମୟରେ ଅହଂକାରର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ସହିତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମତାମତକୁ ବିଚାର କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ଅବହେଳା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଆପଣ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି । ମାନସିକ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ପେଟ ଏବଂ ପାଚନ ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇପାରେ । ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ଏବଂ ନିୟମିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବଜାୟ ରଖିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ଉପାୟ:
ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ, ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମସୁର ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ । ଏହି ଗୋଚର ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣରେ ନମ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ତୁଳା:
ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଣିପାରେ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି କିଛି ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବପ୍ରବଣ ଦୂରତା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ରୋକାଯାଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମେତ କ୍ୟାରିୟର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ସଫଳ ହୋଇପାରେ । ପାଚନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଅତ୍ୟଧିକ ଭଜା ଏବଂ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆରାମ ମିଳିପାରିବ ।
ଉପାୟ:
ରବିବାର ଦିନ, ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ । କୌଣସି ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲାଲ ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଲାଲ ମସୁର ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।
ବିଛା:
ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉତ୍ସାହଜନକ ଫଳାଫଳ ଆଣିପାରେ । ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ମଜବୁତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ, ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହେବ, ଯାହା ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ । ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଦିଗରେ ପ୍ରୟାସ କରିପାରିବେ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାଭାବିକ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ ।
ଉପାୟ:
ରବିବାର ଦିନ ଜଣେ ସହାୟକ, କର୍ମଚାରୀ କିମ୍ବା ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଲାଲ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ।
ଧନୁ:
ଧନୁ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର କ୍ୟାରିଅର, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ହୋଇପାରେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ମଜବୁତ ହେବ । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃତ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଦେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି, ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ହେବ । ସରକାରୀ ବିଭାଗ ସହ ଜଡିତ କାମ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ପ୍ରଗତି କରିବ । ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଯାହା ଫଳରେ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହଜ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଭାଗ୍ୟ ସହିତ, ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ।
ଉପାୟ:
ରବିବାର ଦିନ, ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ପିତା କିମ୍ବା ଗୁରୁଙ୍କୁ କିଛି ଉପଯୋଗୀ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ । ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମୁହଁ କରି କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଶୁଭ ହେବ ।
ମକର:
କନ୍ୟା ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗମନ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । କ୍ୟାରିୟର ଚାପ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ଯାହା ମାନସିକ ଥକାପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କତାର ସହିତ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତରବର ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଡାଇବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ସମୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ, ଏବଂ ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନେ ଏହି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅନୁକୂଳ ପାଇବେ, ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରିବା ଅନୁଚିତ, ତେଣୁ ନିୟମିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଉପାୟ:
ରବିବାର ଦିନ, ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଫଳ, ପାଣି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ:
କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗମନ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷକରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏଡାନ୍ତୁ । ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ଖୋଜନ୍ତୁ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ନୂତନ ବିକଳ୍ପ ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାକିରିରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରେ । ସରକାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବହେଳା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଅନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପେଟ ଏବଂ ପାଚନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ତେଣୁ, ନିୟମିତ ଭୋଜନ ସମୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।
ଉପାୟ:
ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ୧୦୮ ଥର'ଓମ୍ ଆଦିତ୍ୟାୟ ନମଃ'ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପଚାପ୍ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ।
ମୀନ:
ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ, କନ୍ୟା ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗମନ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣିପାରେ, ବିଶେଷକରି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ସତର୍କତା ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାମଣାର ଅଭାବ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଉତ୍ତେଜନା ସମ୍ପର୍କର ସୁଗମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ସଂଯମ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଇଚ୍ଛିତ କ୍ୟାରିୟର ସନ୍ତୋଷର ଅଭାବ ଉତ୍ସାହକୁ କମ କରିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଅବହେଳା କିମ୍ବା ଭୁଲ ବିଚାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ, ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଜରୁରୀ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ହୋଇପାରେ । ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଆରାମର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ।
ଉପାୟ:
ରବିବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାଷ୍ଟକମ୍ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମସୁର କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ଦାନ କରନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସକାରାତ୍ମକତା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ ।
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)