ତୁଳା ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର; ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ରାଜଯୋଗର ମହାସଂଯୋଗ, 3ଟି ରାଶି ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ସମୟ !
ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ରାଜଯୋଗର ଏକ ମହାସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଯାହା ଏହି 3ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ।
Published : October 15, 2026 at 5:20 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅକ୍ଟୋବର 17 ତାରିଖ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, କନ୍ୟା ରାଶି ଛାଡି ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଏହି ଦିନ ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରିର ସପ୍ତମ ଦିନ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ପୂର୍ବରୁ ତୁଳା ରାଶିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଚର କରିବା ଫଳରେ ତୁଳା ରାଶିରେ ଅନେକ ବଡ଼ ରାଜଯୋଗର ଏକ ମହାସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
ଏନେଇ ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "17 ଅକ୍ଟୋବରରେ ତୁଳା ରାଶିରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଏହି ମହାନ ଗ୍ରହ ସଂଯୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ । ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସମାନ ରାଶିରେ ଏକତ୍ର ହେବା ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ରାଜଯୋଗକୁ ଜନ୍ମ ଦେଉଛି, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ । ଏହି ସମୟ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ । ବିଶେଷକରି 3ଟି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ସମୟ ହେବ ।"
ତୁଳା ରାଶିରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏକ ମହାସଂଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଯୋଗୁଁ ତୁଳା ରାଶିରେ ଏକକାଳୀନ ଅନେକ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ।
ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ଯୋଗ: ତୁଳା ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ: ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଂଯୋଗ ହେତୁ, ଏହି ରାଶିରେ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
ଶୁକ୍ରାଦିତ୍ୟ ଯୋଗ: ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଗ ଶୁକ୍ରାଦିତ୍ୟ ଯୋଗର ଫଳ ଦେବ ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ: ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସଂଯୋଗ ହେତୁ, ଏହି ରାଶିରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଜଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇସାରିଛି ।
କେଉଁ 3ଟି ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ଲାଭଦାୟକ ହେବ:
ସିଂହ:
ସିଂହ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ଶୁଭ ଫଳ ଆଣିବ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ । ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିପାରେ, ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଜବୁତ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ତୁଳା:
ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁଳା ରାଶିକୁ ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ, ଏହି ସମୟ ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେବ । ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ଯୋଗର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସଫଳତାର ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ଏବଂ ନୂତନ କାରବାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ବ୍ୟାପିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ ।
ମକର:
ଆର୍ଥିକ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ଭାବନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ସମୟ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ପଥକୁ ସହଜ କରିବ । ପୁରୁଣା ବକେୟା ଦେୟ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ । ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା କିମ୍ବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ।
ଏହି ଗୋଚର ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜେ, ତେବେ ଏହି ବିଶେଷ ଉପଚାରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ ।
- ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ।
- ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ 'ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟୟା ନାମଃ' ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ ।
- ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗହମ, ଗୁଡ଼, ତମ୍ବା ପାତ୍ର, କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିପାରିବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଡିସେମ୍ବରରୁ ସିଧା ଚଳନ କରିବେ ଶନିଦେବ; ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗ, ୪ ରାଶିଙ୍କ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ !
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)