ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ; ଅକ୍ଟୋବର 11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏହି 3ଟି ରାଶି, ଆସିପାରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା !
ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ 14 ଦିନ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ ଅକ୍ଟୋବର 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହିବେ ।
Published : September 28, 2026 at 1:40 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ଭାବରେ ବିବେଚିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ରାଶି ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଗୋଲିୟ ଘଟଣା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ଗତକାଲି (27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର)ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ 14 ଦିନ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ ଅକ୍ଟୋବର 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ରହିବେ । ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ରର ଶାସକ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର, ଯାହାଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମନ ଏବଂ ଭାବନାର କାରକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ଆର୍ଥିକ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଏହାସହ ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଚରକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି, "ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତାର ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତୀକ୍ଷ୍ମତା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏହା ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କ୍ଷମତା ଏବଂ ମାନସିକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ଗତକାଲି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ହେବା ପରେ, ଆଜିଠାରୁ ମହାଜାଗତିକ ଶକ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ଆଗାମୀ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । କିଛି ରାଶି ପାଇଁ, ଏହା ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମୟ ହେବ । ବିଶେଷ କରି ତିନୋଟି ରାଶି ପାଇଁ, ଏହା ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ସତର୍କତାର ସହିତ ନେବାର ସମୟ ହେବ ।"
ଏହି 3ଟି ରାଶିକୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ:
ମିଥୁନ: ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ହ୍ରାସ ଆଣିପାରେ । ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହଇରାଣ କରିପାରେ । କ୍ଲାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ ।
କନ୍ୟା: କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମାନସିକ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଆଘାତ କରିପାରେ । କୌଣସି ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଋଣ ଦେଉଥିଲା ସତର୍କ ରପହନ୍ତୁ । ଟଙ୍କା ନ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
ଧନୁ: କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଧନୁ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ନିରାଶାର ଭାବନା ଆସିପାରେ । କିଛି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯାଇପାରେ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ, ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତଭେଦ ଗଭୀର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।
ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ କମାଇବା ପାଇଁ ଉପଚାର:
ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ, ନିୟମିତ ଭାବରେ କିଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଉପଚାର ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ ।
ନିୟମିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ: ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ, ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ଲାଲ ଫୁଲ ମିଶାଇ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ । ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ।
ମନ୍ତ୍ର ସାଧନା: ମାନସିକ ଚାପ ଏବଂ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଶାନ୍ତ ମନରେ ଅତି କମରେ 108 ଥର (ଗୋଟିଏ ମାଳା) ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର "ଓମ୍ ଘୃଣି ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ" କିମ୍ବା "ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ" ଜପ କରନ୍ତୁ ।
ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦାନ: ରବିବାର ଦିନ ବିଶେଷକରି କୌଣସି ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ତମ୍ବା, ଗହମ, ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରନ୍ତୁ । ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କୁଣ୍ଡଳୀ ଦୋଷକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଡିସେମ୍ବରରୁ ସିଧା ଚଳନ କରିବେ ଶନିଦେବ; ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗ, ୪ ରାଶିଙ୍କ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ !
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)