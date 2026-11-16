ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ; ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ, କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ରହିବ ପ୍ରଭାବ ?
Sun Transit: ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆଜି ନଭେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ, ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ସମସ୍ତ ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ।
Published : November 16, 2026 at 7:43 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତ ରାଶି ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଗତି ସମସ୍ତ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ଜୀବନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆଜି (ନଭେମ୍ବର 16)ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁଳା ରାଶି ଛାଡ଼ି ବିଛା ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିଛନ୍ତି । ସେଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଟିକିଏ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିଛି । ବିଛା ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ ଡିସେମ୍ବର 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସମସ୍ତ ରାଶି ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ।
ମେଷ ରାଶି:
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିପାରେ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ପାରସ୍ପରିକ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଅସାବଧାନତା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ତଥାପି, ସେୟାର ବଜାରରୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ଉପାୟ: ଗାଈମାନଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ବୃଷ ରାଶି:
ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର କିଛିଟା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତିର ସଙ୍କେତ ଅଛି । ଟଙ୍କା ପ୍ରବାହିତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ଉପାୟ: ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ମିଥୁନ ରାଶି:
ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ । ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବାର ସଙ୍କେତ ଅଛି, ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୁଖଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ବିଦେଶରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ ।
ଉପାୟ: ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କୁଙ୍କୁମ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
କର୍କଟ ରାଶି:
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଣିପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ । ତଥାପି, କିଛି ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଅସାବଧାନତା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ବିବାଦ କିମ୍ବା ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ । ଏହି ସମୟରେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗି ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ଉପାୟ: ସୂର୍ଯ୍ୟାଷ୍ଟକମ୍ ପାଠ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ।
ସିଂହ ରାଶି:
ସିଂହ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇପାରେ । ସମ୍ପର୍କ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ପ୍ରଚଳିତ ହେବ । ଏହି ସମୟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ । ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ଖୋଲିବ, ଏବଂ ନୂତନ ଚାକିରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ । କୌଣସି ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରୟାସରେ ଶୀଘ୍ରତା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ଉପାୟ: ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଗହମ ଦାନ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
କନ୍ୟା ରାଶି:
ବିଛା ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣରେ ସତର୍କତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଏହି ସମୟରେ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସଠିକ୍ ଯୋଜନା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଭଲ ହେବ । ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆପଣ ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଛାତି ଟାଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
ଉପାୟ: ଗାୟତ୍ରୀ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ତୁଳା ରାଶି:
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ତଥାପି, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଆଣିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପାରସ୍ପରିକ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଯାତ୍ରା ଲାଭ ଆଣିପାରେ । ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ବିଚକ୍ଷଣତା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମୟ ଭଲ ରହିବ, ଯଦିଓ ଆଖି ଜ୍ୱଳନ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ ।
ଉପାୟ: ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ।
ବିଛା ରାଶି:
ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଘରେ ଘଟୁଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏବଂ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରହିବ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହି ଗୋଚର ସମୟରେ ଆପଣ ଅହଂକାରର ଆଭାସ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ତଥାପି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ସରକାରୀ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ଉପାୟ: ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ କୁଙ୍କୁମ ମିଶ୍ରିତ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ; ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ଧନୁ ରାଶି:
ବିଛା ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗମନ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ଅହଂକାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାମଣା ବଜାୟ ରଖିବା ଜରୁରୀ ହେବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସହିତ, ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ । ତେଣୁ, ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଶତ୍ରୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ରହିବେ । ଆପଣ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାରରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ତେଣୁ, ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ।
ଉପାୟ: ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
ମକର ରାଶି:
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ଗମନ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ବଜାୟ ରଖିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ । ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ନୂତନ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଏହି ସମୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନୁକୂଳ ହେବ । କାମ ସହିତ, ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ ।
ଉପାୟ: ପ୍ରତିଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି :
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଛା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ ହେବ, ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ଦୃଢ଼ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ସହିତ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ । ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗୀତାରୁ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ତଥାପି, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
ଉପାୟ: ସୂର୍ଯ୍ୟାଷ୍ଟକମ୍ ପାଠ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ମୀନ ରାଶି:
ବିଛା ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗମନ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାମଣା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ; ଏହା ପ୍ରେମ ଏବଂ ସଦଭାବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଏହି ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ, ଯଦିଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ସ୍ଥିର ରହିବ । ତେଣୁ, ଯୋଜନା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ, ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ କୌଣସି ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସଙ୍କେତ ନାହିଁ ।
ଉପାୟ: ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ।