ଆଜିଠୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ: ହବିଷ୍ୟାଳି ନେଲେ ସଙ୍କଳ୍ପ, ସାତ ଦିନ ବନ୍ଧା ପଡିବେ ମହାପ୍ରଭୁ
ଭକ୍ତ ଓ ହବିଷ୍ୟାଳି ମାନଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ସହ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ:ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : October 26, 2026 at 1:02 PM IST
ପୁରୀ: ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପବିତ୍ର ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ । ହବିଷ୍ୟାଳି ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଉପଲକ୍ଷେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଚଉଁରା ମୂଳେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏକମାସ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ବ୍ରତରେ ହବିଷ୍ୟାଳି ମାନେ ରାଧାଦାମୋଦର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ, ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଆଜିଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶେଷ ଯାଏଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ପୁରୀରେ ତିନୋଟି ହବିଷ୍ୟାଳି ଶିବିରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ନୀତି କାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଧାଦାମୋଦର ବେଶ ଓ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବାଳଭୋଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ଭକ୍ତ ଓ ହବିଷ୍ୟାଳୀ ମାନଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ସହ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି:
ସେପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଜି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ପ୍ରଭୁ ମାଧବ ଓ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଜୁଆ ଖେଳ ହୋଇଥାଏ । ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଏହି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହି ଖେଳରେ ମହାପ୍ରଭୁ ହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ମାଧବ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସାତ ଦିନ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଥାନ୍ତି । ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଅବକାଶ ପୂଜା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ପୁନର୍ବାର ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ଚକ୍ରରାଜ ପ୍ରଭୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚାରି ଆଶ୍ରମ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ।
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ହବିଷ୍ୟାଳି:
ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର । କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜମୁଛି ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ । ତେବେ ପୁରୀକୁ ଆସିଥିବା ହବିଷ୍ୟାଳି ମାନେ ଆଜି ସକାଳୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ହବିଷ୍ୟାଳି ମାନେ ଚଉଁରା ନିକଟରେ ରାଇଦାମୋଦର ପୂଜା କରିଥିଲେ । ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ ତିନୋଟି ହବିଷ୍ୟାଳି ଶିବିରରେ ୨୪୦୦ ହବିଷ୍ୟାଳି ମା' ମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ସହିତ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ରହଣୀ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି । କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଥିବା ହବିଷ୍ୟାଳି ମାନେ ଭାବ ବିହ୍ବଳ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ହବିଷ୍ୟାଳି ଶିବିରରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଧାରୀ ହବିଷ୍ୟାଳି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିବାରୁ ହବିଷ୍ୟାଳି ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ହବିଷ୍ୟାଳି ଶିବିରର ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ନିଜେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଟିକିନିଖି ତଦାରଖ କରୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସ୍ବାଗତ କରାଯାଇଛି ।
ହବିଶ୍ୟାଳି ଜେନାମଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆଜି ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସଠିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ବହୁ ଗ୍ରାମରୁ ମା' ମାନେ ହବିଷ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଆଜି ସଙ୍କଳ୍ପ ସହିତ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ।’
ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଯୁକ୍ତା ଆପଟ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ହବିଷ୍ୟାଳି ମା'ଙ୍କ ସେବା ଦାୟିତ୍ବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛୁ । ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ଆମେ କରି ଆସୁଛୁ । ହବିଷ୍ୟାଳି ମା'ଙ୍କୁ ବସ୍ରେ ପାଳି କରି ମନ୍ଦିର ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ରହଣୀ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡିବା ଦାୟିତ୍ବ ଆମର ରହିଛି । ଏହା ସହିତ କୌଣସି ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବା ଦାୟିତ୍ବ ନେବୁ ।"
ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶରତ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହବିଷ୍ୟାଳି ମା'ଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ନିଯୁକ୍ତ ସ୍ବେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ହବିଷ୍ୟାଳି ମା'ଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଲାଇନ୍ ରହିଛି । ଫଳରେ କୌଣସି ହବିଷ୍ୟାଳି ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା: ପ୍ରଥମେ ଅନଲାଇନରେ ହେବ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି: ୨୯ ତାରିଖ ଯାଏ ସବୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ