ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେବୀଙ୍କ ଷୋଳପୂଜା, ଚଣ୍ଡୀପାଠ ସହିତ ଚାଲିଛି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀପୀଠରେ ମା'ଙ୍କ ଷୋଳପୂଜା ଚାଲିଛି । ଦର୍ଶନ ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ ଲାଗିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେବୀଙ୍କ ଷୋଳପୂଜା (ETV Bharat)
Published : October 5, 2026 at 7:51 PM IST
ପୁରୀ: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀପୀଠ ଗୁଡିକରେ ମା'ଙ୍କ ଷୋଳପୂଜା ଚାଲିଛି । ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦେବୀପୀଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିରହିଛି । ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠ ଗୁଡିକରେ ବିଧି ଅନୁସାରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି । ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ସହିତ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ।
ରାଧାଷ୍ଟମୀରୁ ଶୟନରେ ଯାଇଥିବା ଦେବୀଙ୍କୁ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ତିଥି ଅବସରରେ ସହସ୍ର କୁମ୍ଭାଭୀଶେକ କରାଯାଇ ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଇଛି । ଷୋଡ଼ଶୋ ଉପଚାରରେ 16 ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ବିଧି କରାଯାଉଛି । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ଦେବୀପୀଠରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ପାଇଁ ବିଧି ଅନୁସାରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବରଣ କରାଯାଇଥିଲା ।ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଦେବୀ ବିମଳାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଦେବୀପୀଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୂଳାଷ୍ଟମୀରୁ ମହାନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ରିକାଳ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ବରଣ ହୋଇଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସକାଳ ଧୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ସନ୍ଧ୍ଯାଧୂପ ପୂଜା କରିବେ । ଦେବୀପୀଠ ଗୁଡିକରେ ସପ୍ତମୀରୁ ନବମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହାପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଦଶହରାରେ ଆୟୁଧ ପୂଜା ହୋଇ ସୁନାବେଶ କରାଯିବ । ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ନଅରରେ ମଧ୍ୟ ଗଜପତିଙ୍କ ଇଷ୍ଟଦେବୀ କନକ ଦୁର୍ଗା, ମା' ଶ୍ୟାମାକାଳୀଙ୍କ ପୂଜା ପାରମ୍ପରିକ ବିଧିମତେ କରାଯାଉଛି ।
ବଡଦାଣ୍ଡରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ମରିଚେଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଷୋଳପୂଜା ପୂଜକ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ଶରତକାଳୀନ ମହାପୂଜା । ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏହି ପୂଜା କରିଥିଲେ । ଷୋଳପୂଜାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାବିଧି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥାଏ । ସପ୍ତଶତୀ ଚଣ୍ଡୀପାଠ ସହିତ ଶୀତଳ ଭୋଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ । ସପ୍ତମୀ, ଅଷ୍ଟମୀ ଓ ନବମୀରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ କରାଯିବ । ଏହି ପୂଜା ସମୟରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିନ୍ନଭିନ୍ନ ବେଶ୍ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଇଥାଏ । ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ତେଣୁ ଭଗବତୀଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପୂଜା ଓ ଆରାଧନା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମନୋସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଭୈରବ ଦେବଙ୍କ ଝାମୁଯାତ୍ରା; ନିଆଁରେ ଚାଲିଲେ, କଣ୍ଟାରେ ଝୁଲିଲେ
ମା’ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା; ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଦଳରେ ରାଜାଙ୍କ ବଂଶଜ କରନ୍ତି ପୂଜା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ