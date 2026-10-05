ମା’ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା; ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଦଳରେ ରାଜାଙ୍କ ବଂଶଜ କରନ୍ତି ପୂଜା
ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା । ଦୀର୍ଘ 16 ଦିନ ଧରି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିବ। ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : October 5, 2026 at 12:42 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ । ମା'ଙ୍କ ପ୍ରତି କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ତେଣୁ ଏଠାରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗି ରହିଥାଏ । ତେବେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ ଏଠାକୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମା'ଙ୍କ ପୀଠରେ ଷୋଡଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୀର୍ଘ 16 ଦିନ ଧରି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିବ ।
ମା’ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ...
ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଅମ୍ବିକା ରାୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ,ଏହି ପୀଠରେ ମା'ଙ୍କ କୌଣସି ବେଶ ହୋଇନଥାଏ । ମା'ଙ୍କ 16ଟି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ । ମୂଳାଷ୍ଟମୀରୁ ମହାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 ଦିନ ଧରି ଏଠାରେ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପୀଠରେ ମା'ଙ୍କ କେବଳ 2ଟି ବେଶ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ହେଲା ଗଙ୍ଗା ବେଶ ବା ଧବଳମୁଖୀ ବେଶ ଓ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ । ମହାଳୟା ତିଥିରେ ଗଙ୍ଗା ବେଶ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ମା'ଙ୍କ ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶ ହୋଇଥାଏ । ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କ ଦୁର୍ଗା, ନାରାୟଣୀ, ଈଶାନୀ, ବିଷ୍ଣୁମାୟା, ଶିବା, ସତୀ, ନିତ୍ୟା, ସତ୍ୟା, ଭଗବତୀ, ଶର୍ବାଣୀ, ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳା, ଅମ୍ବିକା, ବୈଷ୍ଣବୀ, ଗୌରୀ, ପାର୍ବତୀ, ସନାତନୀ ସ୍ୱରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତି 8 ଟାରେ ମା'ଙ୍କ ଆଳତୀ ସମୟରେ ଏହି ସ୍ୱରୂପଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ । "
ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବଦଳରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ବଂଶଜ:
"ଏହି ପୀଠର ବୈଷଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଏଠାରେ କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସମ୍ବଲପୁର ରାଜାଙ୍କ ବଂଶଜ ରାଜପୁତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ହିଁ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଚୌହାନ ବଂଶୀୟ ରାଜା ବଳରାମ ଦେବ ଏହି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ନିଜେ ଯେହେତୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରୁ ଏଠାରେ ରାଜପୁତ ବଂଶୀୟ ଲୋକେ ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତି । ଏହା ସହ ଏଠାରେ ରାଜସିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ । 16 ଦିନ ଧରି ମା'ଙ୍କ ଯେଉଁ 16ଟି ସ୍ୱରୂପର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ । ଏଠାରେ କାକରା, ସରସତିଆ, ଖଇ, ଛେନା, ଉଖୁଡା, ଫଳ, ଗୁଡ଼ ପିଠା ଆଦି ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ" ବୋଲି ପୂଜକ ଅମ୍ବିକା ରାୟ କହିଛନ୍ତି ।
'ନିଷ୍ଠାର ସହ ପୂଜା କରାଯାଏ'
"ଏହି 16 ଦିନ ପୂଜକଙ୍କୁ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ । ମୂଳାଷ୍ଟମୀରୁ ନିଜର ପଇତା ବଦଳେଇବାକୁ ପଡିଥାଏ । ମୂଳାଷ୍ଟମୀରୁ ମହାଳୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜକ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବେଳା ମା'ଙ୍କ ଭୋଗକୁ ହିଁ ଅନ୍ନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏପରି କି ବ୍ରାହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ସହ ଖଟରେ ଶୋଇବା କିମ୍ବା ବସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ ରହିଛି । ବାହାରେ ପାଣି ପିଇବା ମଧ୍ୟ ମନା ଅଛି । ଏଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ କିମ୍ବା ବିଭ୍ରାଟ ହେଲେ ପୂଜକଙ୍କ ଅନିଷ୍ଟ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ "ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂଜକ ।
କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବାରଣ :
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,"ଆମର ଏବେ ଦଶମ ପିଢ଼ି ମା'ଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ପୂଜାରେ କୁଆଁରୀ କନ୍ୟାଙ୍କ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବ ପୁରୁଷରୁ ଏହି ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସିଛି । ଯେତେବେଳେ ପୂଜକଙ୍କ ଘରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବି କୌଣସି କୁଆଁରୀ କନ୍ୟା ଏହାକୁ ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି ।"
ମା'ଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ...
ସମ୍ବଲପୁର ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନିକିତା ସେଠ୍ କହିଛନ୍ତି,"ଏହି ସମୟରେ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ମନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳେ । ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସିଥାଉ । ଏଠାକୁ ଆସି ଲୋକେ ମାନସିକ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ।"
ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମୋନାଲିସା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," ମା'ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ମା'ଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି । ଦଶହରା ସମୟରେ ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ଗହଳି ହୋଇଥାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ମହାଳୟା ତିଥିରେ ମା'ଙ୍କ ଧବଳମୁଖି ବେଶ ଦିନ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସାମଗମ ହୋଇଥାଏ । ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ହେଲା ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଶାରଦୀୟ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ: କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ଓ ଗଡଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଗହଳିଚହଳି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ମା’ ଶାରଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର