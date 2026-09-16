ଡିସେମ୍ବରରୁ ସିଧା ଚଳନ କରିବେ ଶନିଦେବ; ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗ, ୪ ରାଶିଙ୍କ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ !
ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ଡିସେମ୍ବର 11ରେ, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ କର୍ମର ଦେବତା ଶନିଦେବ ତାଙ୍କର ଓଲଟା ଚଳନ ସମାପ୍ତ କରି ମୀନ ରାଶିରେ ସିଧାସଳଖ ଚଳନ କରିବେ ।
Published : September 16, 2026 at 4:01 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, 2026 ମସିହାର ଶେଷ ଭାଗ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଅନୁସାରେ, ଡିସେମ୍ବର 11ରେ, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ କର୍ମର ଦେବତା ଶନିଦେବ ତାଙ୍କର ଓଲଟା ଚଳନ ସମାପ୍ତ କରି ମୀନ ରାଶିରେ ସିଧାସଳଖ ଚଳନ କରିବେ । ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖରୁ ଶନିଦେବ ଓଲଟା ଗତିରେ ଥିଲେ, ଯାହା ଅନେକ ରାଶିର ଜୀବନରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଆଣିଥିଲା । ଡିସେମ୍ବରରେ ଶନିଦେବ ସିଧାସଳଖ ଗତି କରିବା ସହିତ, ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ "ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗ" ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଏହି ରାଜଯୋଗ ସମସ୍ତ ରାଶି ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ମାତ୍ର 4ଟି ରାଶି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ମାନସିକ ଚାପ, ଋଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବାଧା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅନୁସାରେ, "ଶନି ଦେବଙ୍କର ମୀନ ରାଶିରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ 'ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗ' ଗଠନ ଏକ ସାଧାରଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ଘଟଣା ନୁହେଁ । ଯେତେବେଳେ ଶନି ସିଧାସଳଖ ଗତି କରନ୍ତି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମ କିଛି ମାସ ଧରି ଅଟକି ରହିଛି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ରମାଗତ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଡିସେମ୍ବର 11 ପରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସଫଳତା ଏବଂ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ ।"
କେଉଁ ସେହି 4 ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି:
ବୃଷ:
ବୃଷ ରାଶିର ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, ଶନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ହଠାତ୍ ଫେରି ପାଇପାରେ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା, ଏକ ଇଚ୍ଛିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପୂର୍ବ ନିବେଶରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବେ ।
ମିଥୁନ:
ମିଥୁନ ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ରାଜଯୋଗ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, ଏବଂ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ବିକଶିତ ହେବ । ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଘରୋଇ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରମୁଖ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରୁ ଭଲ ଚାକିରିର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
ତୁଳା:
ତୁଳା ରାଶିକୁ ଭଗବାନ ଶନିଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ରାଶି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ଏହି ସମୟରେ, ଜମି, ନୂତନ ଘର କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ କିଣିବାର ଆପଣଙ୍କର ବହୁଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ । ଋଣ ଏବଂ ଋଣର ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ । ପାରିବାରିକ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ, ଏବଂ ଘରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ ।
କୁମ୍ଭ:
ଶନିଦେବ ନିଜେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି । ଏଥର, ଶନିଦେବ ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ "ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗ"ର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ଏବଂ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ । ଆପଣ ପୂରାତନ ରୋଗ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ।
ଶନି ଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ, ଏହି ଉପାୟ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ:-
ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏହି ରାଜଯୋଗର 100% ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଶନି ଦେବଙ୍କ କୁପ୍ରଭାବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, କିଛି ସରଳ ଉପାୟ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ:
ସୋରିଷ ତେଲ ଦୀପ: ପ୍ରତି ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଶ୍ବତ୍ଥ ଗଛ ତଳେ ଏକ ସୋରିଷ ତେଲ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ ।
ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ: ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ଗରିବ କିମ୍ବା ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଳା ରାଶି, ବିରି ଡାଲି, କମ୍ବଳ କିମ୍ବା କଳା ଜୋତା ଦାନ କରନ୍ତୁ ।
ମନ୍ତ୍ର ଜପ: ନିୟମିତ ଭାବରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନି ଦେବଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର, ଓମ୍ ଶଂ ଶନୈଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ: କନ୍ୟା ରାଶିରେ କରିବେ ପ୍ରବେଶ, କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ରହିବ ପ୍ରଭାବ ?
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)