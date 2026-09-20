ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ: ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ କେମିତି କଟିବ ?
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20ରୁ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ, ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ ।
Published : September 20, 2026 at 6:41 AM IST
ମେଷ: ସେପ୍ଟେମ୍ବରର ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସଫଳ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଋଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ ।
ବୃଷ: ଏହି ସପ୍ତାହ ବୃଷ ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଯଦି ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକ ଭଲ ସମୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଝଗଡା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ମିଥୁନ: ଏହି ନୂତନ ସପ୍ତାହ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରିବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଏକ ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଉଛି । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ନୂତନ ଶିକ୍ଷା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଚାର କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଉଚିତ ।
କର୍କଟ: କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ । ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥଗିତ ପାଣ୍ଠି ମିଳିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିପାରେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇପାରିବେ । ବୈବାହିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ।
ସିଂହ: ଏହି ସପ୍ତାହ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ । ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତାରେ ଖୁସି ହେବେ । ଜଣେ ପୁରୁଣା ସାଥୀ ଫେରି ଆସିପାରନ୍ତି । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଅନୁକୂଳ ହେବ । କିଛି ଭଲ ଖବର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
କନ୍ୟା: ଏହି ସପ୍ତାହ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ହେବ । ଆପଣ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ହରାଇପାରନ୍ତି । ଏହି ସପ୍ତାହରେ, ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ । ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ତୁଳା: ଏହି ସପ୍ତାହ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସପ୍ତାହ । ଆପଣ ସତେଜ ଏବଂ ଉର୍ଜାଳୁ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ, କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ ଏପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ବିତୁଛି; ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହା କରିପାରିବେ । ପ୍ରେମିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂତନ ସାଥୀ ପାଇପାରନ୍ତି । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିପାରନ୍ତି ।
ବିଛା: ଏହି ସପ୍ତାହ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ପୁରୁଣା ରୋଗ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ନୂତନ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିପାରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ । ଏହି ସମୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ ।
ଧନୁ: ଏହି ସପ୍ତାହ ଧନୁ ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତାର ସମୟ ହେବ । ସେମାନେ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ତେଜନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିପାରେ । ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟରେ ଅଛି । ଖରାପ ସଂଗତିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମକର: ଏହି ସପ୍ତାହ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଟିକିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ । ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ହଠାତ୍ ଟଙ୍କା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ କାମ କରିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ । ଅନ୍ୟ କାହା କାରଣରୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମ ରହିବ । ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗବେଷଣାର ଅଂଶ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ।
କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଟିକେ ଅସୁବିଧାଜନକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ ରୋଗରେ ପୀଡିତ, ତେବେ ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା କୌଣସି ଭଲ କାମରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ରୋଧ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ ଦେଖିପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ କଷ୍ଟକର ହେବେ । ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମେଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ ।
ମୀନ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅଟକିଥିବା କାମକୁ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ।