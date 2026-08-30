ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ: ଏହା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ
ଅଗଷ୍ଟ 30ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ । ସପ୍ତାହର ସାତ ଦିମନ କେମିତି କଟିବ ? କାହା ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ?
Published : August 30, 2026 at 8:50 AM IST
ମେଷ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଏହି ସପ୍ତାହ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆଶାଜନକ ହେବ । ଆପଣ ଯାହା ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ତାହା ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେବ । ଆପଣ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ସହିତ, ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବେ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହାସଲ ହେବ । ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ବୟସ୍କଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ପରିବାରରେ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ । ନିକଟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା ସୁଖଦ ହେବ । ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ହେବେ ।
ବୃଷ: ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଚ୍ଛିତ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବେ । ତଥାପି, ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଦୃଢ଼ ରହିବା ଉଚିତ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଅପବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଡାଇବା ଭଲ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ । ପରିବାରରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣ ଧର୍ଯ୍ୟବାନ ଏବଂ ସହନଶୀଳ ରହିବେ, ତେବେ ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ ।
ମିଥୁନ: ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଏହି ସପ୍ତାହ ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ । ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତି, ତେବେ ଇଚ୍ଛିତ ଲାଭ ପୂରଣ ହେବ । ଆପଣ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଲ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାହାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ମୁକାବିଲା କରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ରହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାରେ ପ୍ରଗତି ହେବ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ପରିବାରରେ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାମଲାରେ ଗୋପନୀୟତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉଚିତ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହଇରାଣ କରିପାରେ ।
କର୍କଟ: କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରର ଲୋକମାନେ ଇଚ୍ଛିତ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ । ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟୋଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଦ୍ୱାରା ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଯଦିଓ ଆପଣ ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ । ସାମୂହିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଭଲ । ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ନୂତନ ଆୟ ଉତ୍ସ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରୟାସ କିଛି ପରିମାଣରେ ଫଳ ଦେବ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଧର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ । ପରିବାରରେ ବିବାଦୀୟ ପରିବେଶ ରହିବ । ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନେ ଆତ୍ମ-ଉନ୍ନତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା କିଛି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ।
ସିଂହ: ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ସଫଳ ହେବ । ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ । ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସମସ୍ତ କାମ ସଫଳ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ । ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମରେ ପ୍ରଗତି ହେବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ମଜବୁତ ହେବେ । ଋଣ ଦୂର ହେବ । ଆପଣ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବେ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଶୁଭ ଖବର ଖୁସି ଆଣିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଦାୟୀ ରହିବେ । ଘରେ ଭଲ ଘଟଣା ଘଟିବ । ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ଆତ୍ମ-ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ । ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଏକ ଶୁଭ ଖବର ଖୁସି ଆଣିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
କନ୍ୟା: କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଏହି ସପ୍ତାହ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଡକୁ ନେଇଯିବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନିବେ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଅର୍ଥ ଯୋଗ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ଜମି, ଘର ଏବଂ ଯାନବାହାନ ଯୋଗ ଅଛି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସକାରାତ୍ମକ ହେବ । ପାରିବାରିକ ବ୍ୟାପାରକୁ ଶାନ୍ତ ମନରେ ମୁକାବିଲା କରନ୍ତୁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଭଲ । ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନେ ବିଜୟର ପତାକା ଉଡ଼ାଇବେ । ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସର ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ସହିତ ଜଡିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ଭଲ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଭଲ । ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ନୂତନ ନିବେଶ ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନୁହେଁ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରବାର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଭଲ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ନୁହେଁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
ବିଛା: ଏହି ସପ୍ତାହ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆଶାଜନକ ହେବ । କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅତୀତରେ ହାତଛଡ଼ା କରିଥିବା ସୁଯୋଗ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଚିହ୍ନିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ନୂତନ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆର୍ଥିକ ସମୟ ଭଲ ଚାଲିଛି । ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଧନ ଯୋଗ ହେବ । ଗୃହସ୍ଥ ଯାନବାହନ ଯୋଗ ଅନୁକୂଳ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସୁଖଦ ହେବ । ପରିବାରରେ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବ । ସମାଜକୁ ଲାଭଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ଚମତ୍କାର ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ ।
ଧନୁ: ଧନୁ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ନୂତନ ପ୍ରୟାସ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଦୁଇଗୁଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶୁଭ ଯୋଗ ଅଛି । ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବାର ସମୟ ଆସିବ । ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଥକାପଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଶୁଭ ଖବର ଶୁଣିବେ । ପରିବାରରେ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଯଦି ଛାତ୍ରମାନେ ଅସ୍ଥିରତା ତ୍ୟାଗ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ମକର: ଏହି ସପ୍ତାହ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମୟ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଛୋଟମୋଟ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ହାସଲ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାର ମାନିବେ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ସମସ୍ୟା ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଶତ୍ରୁମାନେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ପାଠପଢ଼ା କଲେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଶୁଭ ରହିବ । ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ଭଲ ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ । କିଛି ସମସ୍ୟାର ଭଲ ସମାଧାନ ମିଳିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁକିଛି ଭଲ ହେବ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଲ । ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଖୁସିରେ ଚାଲିବ । ପରିବାରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରାଯିବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ।
ମୀନ: ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ । ଯଦି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳାଫଳ ମିଳିବ । ଚାକିରିରେ ଇଚ୍ଛିତ ସଫଳତା ମିଳିବ । ସେମାନେ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାରି ଆସିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ତଥାପି, ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ତରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । କିଛି ଆର୍ଥିକ ଚାପ ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେମାନେ ସମୟର ଭାବନା ସହିତ ଏହାକୁ ଦୂର କରିବେ । ଆର୍ଥିକ କାରବାର ସତର୍କତାର ସହିତ କରିବା ଉଚିତ । ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ଖୁସି ରହିବ । ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ । ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଛାତ୍ରମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଏବଂ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।