ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ, ଏମାନଙ୍କ ବଢ଼ିବ ଖର୍ଚ୍ଚ !
18ରୁ 24 ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ । ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ହେବ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା । ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କଟିବ 7 ଦିନ ।
Published : October 17, 2026 at 7:01 AM IST
ମେଷ: ଅକ୍ଟୋବରର ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ । ସପ୍ତାହଟି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ମାମଲାରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ । ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗର୍ବକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଳସ୍ୟ ଦୂର କରିବାକୁ ପଡିବ । ତେବେ ହିଁ ସେମାନେ ସଫଳ ହେବେ ।
ବୃଷ: ଏହି ସପ୍ତାହ ବୃଷ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆୟର ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କ୍ରୋଧ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ । ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ଆପଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରିବେ ।
ମିଥୁନ: ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଆପଣ ଗଳାରେ ସଂକ୍ରମଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହୀ ହେବେ ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମରେ ଭଲ ସମୟ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଏଡାନ୍ତୁ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏଡାନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହ ହରାଇ ପାରନ୍ତି । କ୍ୟାରିୟର ସଫଳତା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜରୁରୀ ।
କର୍କଟ: ଏହି ସପ୍ତାହ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ । ମାତ୍ର ସଂକ୍ରମଣ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ । କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବୃତ୍ତିଗତମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କତାର ସହ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ ।
ସିଂହ: ଏହି ସପ୍ତାହ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ନେଇଥିବା ଯେକୌଣସି ଋଣ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ।
କନ୍ୟା: ଏହି ସପ୍ତାହ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଳସ୍ୟ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ । ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଗି ରହିବ । ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଯେକୌଣସି ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିପାରିବ । ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ।
ତୁଳା: ଏହି ସପ୍ତାହ ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଏକ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆପଣ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ରହିବ । ଚାପ କମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।
ବିଛା: ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ପେଟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂତନ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଏହି ସପ୍ତାହ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୀତି କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ପ୍ରେମିକମାନେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ ।
ଧନୁ: ଧନୁ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ସତର୍କତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ ।
ମକର: ଏହି ସପ୍ତାହ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆଖି କିମ୍ବା ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଉଷ୍ମ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇପାରନ୍ତି । ଏହି ସପ୍ତାହ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ।
କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ । କୌଣସି ଅବହେଳାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିବେଶ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଲାଭ ଆଣିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଉତ୍ତେଜନା ହୋଇପାରେ । କିଛି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହା କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଆପଣ ଲାଭବାନ ହେବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ ।
ମୀନ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବ । ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଭଲ ରହିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମରେ ରହିବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସପ୍ତାହଟି ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇବେ । ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।