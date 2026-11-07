ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର କରିବେ ମା' କାଳୀ
Weekly Horoscope: 8 ନଭେମ୍ବରରୁ 14 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ: ଦୀପାବଳିରେ ଏହି ରାଶିମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଲାଭ ।
Published : November 7, 2026 at 11:32 AM IST
ମେଷ: ନଭେମ୍ବର ମାସର ଦ୍ବିତୀୟ ସପ୍ତାହ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । କ୍ରୋଧରେ ଗାଡି ଚାଳନା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, କାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଅଳଙ୍କାର କିଣିପାରିବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଯଦି କୌଣସି ବିବାଦ ଉପୁଜେ, ତେବେ ପ୍ରେମିକାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ ହେବ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ ଏକାଗ୍ର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ।
ବୃଷ: ନଭେମ୍ବର ମାସର ଦ୍ବିତୀୟ ସପ୍ତାହ ବୃଷ ରାଶିରେ ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଖରାପ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଆପଣ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତି । ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସଂଯମତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ନିବେଶ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ଆଣିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଏଡାନ୍ତୁ ।
ମିଥୁନ: ନଭେମ୍ବର ମାସର ଦ୍ବିତୀୟ ସପ୍ତାହ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ରକ୍ତଚାପ କିମ୍ବା ସୁଗାର ସମସ୍ୟା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଚିନ୍ତାଜନକ ହେବ, ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ । ଏହି ସପ୍ତାହ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଭଲ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । କୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ହୋଇପାରେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ ।
କର୍କଟ: ନଭେମ୍ବର ମାସର ଦ୍ବିତୀୟ ସପ୍ତାହ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ କାନ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ନୂଆ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଆଣିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତି । ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚିତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିବେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ ଏହି ସମୟକୁ କଷ୍ଟକର ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ।
ସିଂହ: ନଭେମ୍ବର ମାସର ଦ୍ବିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ସତର୍କତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ସଂକ୍ରମଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଉଛି । ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ କିଛିଟା ଦୁର୍ବଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଆଣ୍ଠୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ଦେଖିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ସହିତ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଦୁର୍ବଳ ସମୟ । ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନିବେଶ କରିପାରିବେ । ଏହି ସପ୍ତାହ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ବିଚଳିତ ହେବ, ଏବଂ ସେମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି କମ୍ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ।
ତୁଳା: ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପାଗ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । କାନ ଏବଂ ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଯଦି ଆପଣ ଋଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସଫଳ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ, ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଟାଣ ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ସେମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ବିଛା: ନଭେମ୍ବର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ । ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଖରାପ କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ଟଙ୍କାର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହୀ ହେବେ ଏବଂ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ନୂତନ ପରିମାଣ ନେଇପାରେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମର୍ଥନ କରିବେ । ବୈଷୟିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ଧନୁ: ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଭଲ ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ସହିତ କାମ କରି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ । ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ।
ମକର: ନଭେମ୍ବର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ପ୍ରେମରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଉଚିତ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମର ଗମ୍ଭୀରତାକୁ ବୁଝି ସେହି ଅନୁସାରେ କାମ କରିବା ଉଚିତ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଗତି ପାଇବ । ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଲାଭଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସେମାନେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବେ । ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଭଲ ।
କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ମିଶ୍ରିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମିଶ୍ରିତ ହେବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜଟିଳତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇପାରିବେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।
ମୀନ: ନଭେମ୍ବର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟସ୍ତତାପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଥକାପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ, ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ଲାଭ ଆଣିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ, ଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରହିବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।