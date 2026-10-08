ରାଶିଫଳ:ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବଢ଼ିବ ଖର୍ଚ୍ଚ !
8 ଅକ୍ଟୋବର 2026 ଗୁରୁବାର ରାଶିଫଳ, ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ସମସ୍ତ ରାଶିର ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
Published : October 8, 2026 at 6:48 AM IST
ମେଷ: ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ । ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା ଥକ୍କାପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଡାନ୍ତୁ । ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ଅଛି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ଆଜି କୌଣସି ବିବାଦୀୟ ଆଲୋଚନା ଏଡାନ୍ତୁ । ଅପରାହ୍ନରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଅପରାହ୍ନରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ କରିବ । ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରବଣ ହେବେ । ବିବାଦ ମାନହାନିର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି, ଏକ ଭଲ ଦିନ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଏବଂ ସରକାରୀ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇପାରନ୍ତି । ଭାଇଭଉଣୀ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ।
କର୍କଟ: ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । ଅନୈତିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଏଡନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ । ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି, ଯାହା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆଜି କୌଣସି ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟ ଯୋଜନା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । କଠୋର କଥା ଏଡାନ୍ତୁ । କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିପାରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଅହଂକାର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଅଧିକ ରହିବ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖିତ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ ।
ତୁଳା: ଆଜି, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଉଭୟ ଖୁସି ଆଣିବ । ଆପଣ ଦିନ ସମୟରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ନିଜକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ପାଇପାରନ୍ତି । ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ।
ବିଛା: ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ । ଆପଣ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ । ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଋଣ ନେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଉନ୍ନତି ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ଥକ୍କା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗିପାରେ ଯେପରି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କ୍ରୋଧ ନ ପାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଅତ୍ୟଧିକ ସାହସ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଚିକିତ୍ସା, ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅଫିସ୍ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ହେବ ନାହିଁ । ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଗଠନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ । ଦିନଟି ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବେ । ଯାତ୍ରା, ମଜା, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନୂତନ ପୋଷାକ ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ସହଭାଗୀତା ଲାଭ ଆଣିପାରେ । ବିବାହିତ ଲୋକମାନେ ଏକ ସୁଖୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉପଭୋଗ କରିବେ ।
ମୀନ: ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । କୌଣସି କାରଣରୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ । ଅପରାହ୍ନରେ, ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ସମୟ ଭଲ । ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆପଣ ଏକ କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ।